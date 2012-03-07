آمریکا باید دست از تجاوزگری بر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، ران پل در سخنانی گفت: من موافق اظهاراتی هستم که باراک اوباما در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز گذشته ارائه داد اما موافق اظهارات نامزدهای جمهوریخواه ریاست جمهوری که بیشتر درباره احتمال جنگ علیه ایران خبر می دهند نیستم.

تنها نامزد جمهوری خواه که در لابی صهیونیستی آیپک سخنرانی نکرد، گفت: اظهارات اوباما از مواضع هم حزبی‌هایم به من نزدیک تر است. آنچه که دیگر جمهوریخواهان می گویند بسیار بی تدبیرانه است .

ران پل همچنین اتهامات درباره برنامه هسته ای ایران را هم به باد انتقاد گرفت و گفت: بر اساس گفته ارتش و سازمان اطلاعاتی ما، هیچ مدرکی دال بر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران وجود ندارد لذا به نظر من در این باره غلو زیادی صورت گرفته است.

وی هزینه یک ماجراجویی علیه ایران را گزاف توصیف کرد و افزود: اقدام نظامی علیه یک کشور دیگر در واقع آخرین چیزی است که کشور و ارتش ما به آن نیاز دارد زیرا که در نهایت می توانیم بلحاظ نظامی شکست می دهیم و این را شما می دانید اما عملیات نظامی در جهان در حال ورشکست کردن آمریکاست و بنابراین بزرگترین تهدید برای ما بحران مالی است.

این سیاستمداران آمریکایی که گروههای مهمی را به حمایت از خود بر انگیخت، در خصوص اتهام علیه ایران مبنی بر احتمال دستیابی آن به تسلیحات هسته ای نیز گفت: من نمی خواهم چنین اتفاقی بیفتد اما باید به خاطر داشته باشید که من در دهه 1960 زندگی کردم و در آن دوران دولتی خشن و بی رحم در شوروی وجود داشت. آنها 30 هزار بمب اتمی داشتند و ما با آنها همکاری کردیم. بنابراین فکر نمی کنم که کوبیدن بیش از حد نیاز بر طبل جنگ لازم باشد. ما نیاز به دفاع از کشور داریم اما نیاز نداریم تا متجاوز باشیم.

وی همچنین کناره گیری خود از انتخابات درون حزبی را رد کرد و گفت: از مبارزه دست نخواهم کشید و در صحنه می مانم تا نامزد حزبم برای ریاست جمهوری بشوم.

این سیاستمدار همچنین اظهارات جان مک کین سناتور اهل آریزونا که از اوباما خواسته بود تا حمله هوایی علیه سوریه را در نظر بگیرد به باد انتقاد گرفت.

nbsp;دستیابی آن به تسلیحات هسته ای نیز گفت: من نمی خواهم چنین اتفاقی بیفتد اما باید به خاطر داشته باشید که من در دهه 1960 زندگی کردم و در آن دوران دولتی خشن و بی رحم در شوروی وجود داشت. آنها 30 هزار بمب اتمی داشتند و ما با آنها همکاری کردیم. بنابراین فکر نمی کنم که کوبیدن بیش از حد نیاز بر طبل جنگ لازم باشد. ما نیاز به دفاع از کشور داریم اما نیاز نداریم تا متجاوز باشیم.