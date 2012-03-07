به گزارش خبرگزاری مهر، مجید امرایی در خصوص مجموعه اقدامات دفتر تئاتر خیابانی گفت: در سال ۹۰ فعالیت‌های دفتر تئاتر خیابانی حول دو محور انجام شده است. محور نخست توجه به اجرای عمومی نمایش‌های خیابانی بوده و محور بعد توجه به حمایت مالی گروه‌های خیابانی و توجه طرح استقرار بود.

وی افزود: در حوزه‌ استقرار گروه‌ها، در سال جاری ۱۹۷ گروه تئاتر خیابانی که در واقع یک سوم گروه‌های پروانه‌دار کشور است، در ۲۷ استان پروانه استقرار دادیم. استان‌های آذربایجان شرقی، سمنان و سیستان و بلوچستان هر کدام با ۲ گروه نمایشی کمترین استان‌ها و استان اصفهان، هرمزگان، فارس، یزد و آذربایجان غربی با داشتن بین ۱۰ تا ۱۳ گروه نمایشی بیشترین گروه‌ها به خود اختصاص دادند.

مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی، با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان‌های ایلام، قم، البرز و تهران هیچ گروهی پروانه‌ موقت دریافت نکرده است، بیان کرد: مدارک ۲۴ گروه متقاضی در تهران از اردیبهشت ماه به دفتر امور استان‌های مرکز هنرهای نمایشی ارسال شده است واستان‌های ایلام، قم و البرز در مسیری قرار گرفتند تا برای آنها در سال ۹۱ از طریق دفتر طرح استقرار گروه‌ها پروانه‌ موقت صادر ‌شود.

وی در خصوص اجراهای سال 90 تئاتر خیابانی گفت: در سال ۹۰، ۳۲۰ تئاتر خیابانی در کشور تولید شده که حاصل آن ۳۲۰۰ اجرا شده است. شیوه‌ حمایتی اجراهای عمومی تئاتر خیابانی براساس جدول و طبق هماهنگی‌هایی که با انجمن هنرهای نمایشی ایران و دفتر تئاتر خیابانی صورت گرفته، با ارائه یک فرم شروع می‌شود و با دریافت گزارش پایان می‌یابد. ما قصد داریم این مسیر را در سال ۹۱ کوتاه‌تر کنیم.

وی توضیح داد: مبالغ حمایتی شهرستان‌ها حداقل تا سقف یک میلیون تومان برای ۱۰ اجرا و و در تهران تا سقف ۳ میلیون تومان بوده است که امیدواریم این مقدار در سال آینده افزایش پیدا کند.

مدیر دفتر تئاتر خیابانی به ایجاد ۱۴۱ مکان اجرای تئاتر خیابانی در کشور اشاره کرد و گفت: این فضا با همکاری شهرداری‌ها، شوراهای شهر و ادارات کل استان به ثمر رسیده است. امسال ۹ کارگاه آموزشی با موضوع تئاتر خیابانی برگزار کردیم. برای سال ۹۱ شعار ما آموزش است و بر اساس آن برنامه‌ریزی برای برگزاری ۳۲ کارگاه آموزشی در کشور به انجام رسیده است. بر این اساس نیز مقرر شده دو کتاب پژوهشی و مجموعه مقالات با موضوع تئاتر خیابانی نیز منتشر شود.

وی در پایان گفت: اگر مبالغ حمایتی برای حضور پیشکسوتان تئاتر افزایش پیدا کند ما می‌توانیم از آنها دعوت به عمل آوریم. در حال حاضر قطب‌الدین صادقی، امیر دژاکام، اکبر زنجانپور، حمیدرضا نعیمی و شهرام کرمی برای تولید نمایش خیابانی اعلام آمادگی کرده‌اند.

چهارشنبه نمایش"چهارسو/سایه" ویژه خبرنگاران و عکاسان روی صحنه می رود

نمایش"چهارسو/ سایه" به کارگردانی پوریا کاکاوند چهارشنبه 17 اسفند ماه ویژه خبرنگاران، منتقدان وعکاسان روی صحنه می‌رود. این اثر نمایشی که از هفتم اسفند ماه اجرای خود را در کافه تریای تالارهای چهارسو و سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده، چهارشنبه 17 اسفندماه ساعت 17 ویژه خبرنگاران، منتقدان وعکاسان روی صحنه می‌رود.

نمایش "چهارسو/سایه" تا 26 اسفندماه هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 17 با بازی فراز سرابی، هومن کیایی، مزدک مهیمنی، آرش عزیزی در کافه تریای تالارهای چهارسو و سایه اجرا می‌شود.

جمعه نمایش"باروی بلندبابل" ویژه هنرمندان اجرا می‌شود

نمایش "باروی بلند بابل" به کارگردانی سید مهدی فرجامی جمعه 19 اسفندماه ویژه هنرمندان روی صحنه می‌رود. این اثر نمایشی که از اول اسفند ماه اجرای خود را در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده، جمعه 19 اسفندماه ساعت 19:30 ویژه هنرمندان روی صحنه می‌رود.

نمایش"باروی بلند بابل" تا 26 اسفندماه هر روز غیر از شنبه ها ساعت 19:30 در تالار قشقایی روی صحنه می‌رود.