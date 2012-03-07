عملیات اجرایی واحدهای اقامتی ارزان قیمت پیرامون حرم رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجرای این پروژه به احیاء بافت فرسوده حرم مطهر رضوی کمک قابل توجهی خواهد کرد.

وی افزود: احیاء بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر در سه مرحله شامل تملک و تخریب، تجمیع و صدور مجوز و ساخت و بهره برداری اجرایی می شود.

صلاحی با اشاره به پیشرفت 80 درصدی تعریض خیابان های منتهی به حرم افزود: به منظور تسریع در توسعه و احیای بافت فرسوده تاکنون 600 میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته شده است.

وی افزود: تاکنون مجوز احداث 10 هزار مسکن ثامن صادر شده که سه هزار واحد آن به بهره برداری رسیده است.

خریداری پنج هزار پلاک در بافت فرسوده پیرامون حرم رضوی

وی از خریداری پنج هزار پلاک در بافت فرسوده پیرامون حرم خبر داد و افزود: در بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر 13 هزار پلاک فرسوده وجود دارد که تاکنون بیش از یک سوم آن یعنی پنج هزار پلاک خریداری شده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: پنج هزار پلاک خریداری شده تاکنون در بعضی مراحل بارگذاری شده و یا در حال بارگذاری است.

صلاحی تصریح کرد: در اماکن بازگشایی شده علاوه بر آزادسازی معابر و بلوارکشی، از تونل مشترک انرژی استفاده شده که تاکنون در بلوار امیرالمومنین هزار و 300 متر و در شارستان 840 متر تونل مشترک انرژی اجرایی شده است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: هر امری که با موضوع زیارت و گردشگری در حوزه حرم رضوی مغایرت داشته باشد باید حذف شود.