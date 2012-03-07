به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار مبتکرسرابی مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، با اشاره به شاخص‌های فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی استان تهران گفت: با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته، موفق شدیم در حوزه افزایش اعضای شبکه کتابخوانان حرفه ای با افزایش 5/17 در صدی روبرو شویم. به گونه‌ای که تعداد اعضای عضو از 3 هزار و 56 نفر در سال 89 به 53 هزار و 153 نفر افزایش یافت.

وی تصریح کرد: در حوزه شرکت کنندگان در مسابقات آنلاین و مکتوب نیز با رشد 2/11 درصدی روبرو بوده‌ایم و توانستیم میزان مشارک در هر دو گونه مسابقه را از 5 هزار و 50 نفر شرکت کننده به 56 هزار و 950 نفر ارتقا بدهیم.



به گفته مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران این میزان مشارکت نیز در دو مسابقه یاد شده، در میان کتابداران افزایشی بیش از 100 داشته است.



مبتکر سرابی در ادامه در خصوص میزان افزایش تعداد شرکت کنندگان در مسابقات استانی تصریح کرد: رشد 30 درصدی در این حوزه افق‌های روشنی را در سال 91 پیش روی کتابخانه‌های عمومی استان تهران قرار می‌دهد و امیدواریم این روند در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.

طبق سخنان مبتکر سرابی افزایش کانون‌های ادبی، قرآن و نهج البلاغه استان تهران نیز از دیگر ملاک‌های رشد شاخص‌های فرهنگی در استان تهران اعلام شده است.

