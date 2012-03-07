به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از امضای تفاهم‌نامه همکاری حوزه‌های علمیه خواهران و مرکز تحقیقات کامپیوتری خبر داد.



مهندس علی طائی‌زاده با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان حجت‌الاسلام حمید شهریاری، رئیس مرکز تحقیقات کامیپوتری علوم اسلامی و حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران اظهار داشت: بر اساس این تفاهم‌نامه دو مرکز در محورهای مختلفی به همکاری می‌پردازند.



وی با اشاره به برخی از این جنبه‌های همکاری یادآور شد: مشارکت در تولید نرم‌افزار در قالب‌های مختلف نظیر نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای، چندرسانه‌ای و نرم‌افزارهای تلفن همراه، عرضه ساختارهای مدیریت محتوا در مجلات، کتابخانه‌ها و ... و ارائه مشاوره در شناسایی و اشتراک بانک‌های اطلاعاتی خارجی از جمله این موارد است.



بانک اطلاعات نرم افزارهای علوم اسلامی در حوزه های علمیه خواهران تاسیس می شود



مسئول دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از این پس در محور تبادل تجارب پژوهشی، آموزشی و فنی به همکاری خواهند پرداخت، تصریح کرد: مشارکت و همکاری در تاسیس بانک اطلاعات نرم‌افزارهای علوم اسلامی در حوزه‌های علمیه خواهران و مشارکت در تامین نرم‌افزارهای اسلامی با تسهیلات ویژه برای پژوهشگران و طلاب از جمله سایر بندهای این تفاهم‌نامه همکاری به شمار می‌رود.



وی افزود: تبادل منابع، متون و تبادل نرم‌افزارهای کاربردی، اتوماسیون و مکانیزاسیون متعلق به هر یک از دو مرکز به عنوان بندهایی دیگری از این تفاهم‌نامه است.



طائی‌زاده با اشاره به تجربه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در زمینه تولید محتوا و ارائه آموزش‌های مجازی به طلاب تصریح کرد: از سوی دیگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تاکنون نرم‌افزارهای اسلامی فراوانی را تولید کرده است و در این زمینه تجارب فراوانی دارد که می‌تواند مورد استفاده خواهران طلبه در سراسر کشور قرار گیرد.



وی از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دیگری میان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه خبر داد و تصریح کرد: مشارکت در مکانیزاسیون و ارائه خدمات الکترونیکی به خواهران طلبه، ارائه اشتراک به خواهران طلبه در سامانه اطلاع‌رسانی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، ایجاد امکان استفاده از خدمات مشابه ارائه شده از سوی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه به برادران طلبه برای طلاب خواهر از جمله بندهای این تفاهم نامه همکاری است.



مسئول دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: ارائه اطلاعات مورد نیاز به‌روز تحصیلی طلاب خواهر از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، تبادل تحقیقات فنی و نرم‌افزارها میان دو مرکز و مشارکت در بهره‌گیری از توان شبکه‌های زیرساختی دو مرکز در سطح قم و سایر استان‌ها از دیگر بندهای مختلف این تفاهم‌نامه همکاری را تشکیل می‌دهند.



کارگاه آموزشی تدوین پایان نامه در اصفهان برگزار شد



کارگاه آموزشی تدوین پایان‌نامه باعنوان پایان نامه، چیستی، بایدها و نبایدها در استان اصفهان برگزار شد.



بر اساس این گزارش، این کارگاه آموزشی ویژه طلاب خواهر ورودی سال 87 مقطع سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران با گرایش‌های تفسیر و علوم قرآنی، فلسفه و کلام اسلامی در استان اصفهان و با حضور مجتبی حمیدی معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان برگزار شد.



در این کارگاه آموزشی حمیدی با اشاره به ضرورت تدوین پایان‌نامه به بیان اهداف کلی پژوهش و تدوین پایان‌نامه پرداخت.



وی در ادامه به تبیین آئین نامه، انتخاب موضوع و نحوه تکمیل طرح‌نامه تفصیلی و سایر امور مرتبط با پایان‌نامه پرداخت.



در پایان این کارگاه آموزشی جلسه پرسش و پاسخ با موضوع پایان نامه ویژه طلاب سطح سه برگزار شد که طی آن حمیدی به سئوالات طلاب پاسخ گفت.



شورای علمی پژوهشی حوزه‌ علمیه خواهران استان یزد افتتاح شد



شورای علمی پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان یزد طی مراسمی با حضور مسئولانی از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افتتاح شد.



معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در این مراسم تصریح کرد: از سال 76 که مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تاسیس شد‌، مسئولان این مرکز به امر پژوهش اهتمام داشتند و معاونتی را مختص امر پژوهش راه‌اندازی کردند که این امر منجر به فرهنگ سازی پژوهش در حوزه‌های علمیه خواهران شد.



محمود خالقی با اشاره به الزام طلاب به ارائه تحقیق پایانی و پایان‌نامه در دوره عمومی (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) و گذراندن درس روش تحقیق اظهار داشت: این امر یکی از عوامل توفیق حوزه‌های علمیه خواهران در عرصه پژوهش بوده است.



وی با اشاره به راه اندازی شوراهای استانی علمی پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران در هشت استان کشور طی یک سال گذشته یادآور شد: شوراهای علمی پژوهشی در زمینه سیاست‌گزاری، هدایت و اجرای اساسی‌ترین فعالیت‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران در سطح استان‌ها فعالیت می‌کنند.



طلاب فعال در کانون های پژوهشی ساماندهی می شود



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران کشور افزود: طلابی که بیشتر از روال عادی در فعالیت‌های پژوهشی همکاری دارند در کانون‌های پژوهشی ساماندهی می‌شوند.



خالقی با اشاره به برگزاری مسابقه رشد به منظور شناسایی و پاسخگویی به شبهات مربوط به بانوان در مناطق مختلف کشور اضافه کرد: در این زمینه تاکنون 900 گروه در برگزاری مسابقه رشد فعال شده‌اند.



مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش در حوزه‌های علمیه خواهران یادآور شد: آموزش بدون پژوهش تقلیدی بیش نیست و مجموعه‌ای از محفوظات است.



حجت‌الاسلام سیدناصر محمدی با بیان اینکه با پژوهش می‌توان به حقیقت دست پیدا کرد، افزود: پژوهش به دو دسته ابزار نیاز دارد که عبارت است از توانایی استفاده از منابع دست اول و شیوه پیشرفته پژوهش تا در مدت‌زمان کوتاه دستاوردهای بهینه‌ای داشته باشیم.



امام جمعه محمدآباد یزد نیز در این مراسم در مورد رفتارهای کمال‌گرایانه ایرانیان از جمله استان یزد و ضرورت‌های جامعه و نقص‌هایی که در حیطه پژوهش وجود دارد سخنانی ایراد کرد.



حجت‌الاسلام سید کاظم مدرسی افزود: ایرانیان نسبت به نیکی‌ها توجه ویژه‌ای داشته‌اند از جمله آن که به دنبال یکتاپرستی بودند، مکتب تشیع را پذیرفتند، حس استقلال‌خواهی و استقلال‌طلبی داشتند، انقلاب اسلامی را پذیرفتند، از میهن خود دفاع کردند و عالمانی فرهیخته به جامعه بشری عرضه داشتند.



وی ادامه داد: ما باید نیکی‌ها را رشد بدهیم و به دیگران انتقال دهیم و نکته مهم این است که در شناخت ضرورت‌ها با تامل و تانی عمل کنیم.



150تحقیق پایانی در مدارس علمیه سطح دو یزد دفاع شد



معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان یزد نیز در این مراسم، گزارشی از فعالیت‌های پژوهشی در مدارس علمیه خواهران استان یزد ارائه کرد و گفت: در سال تحصیلی 89ـ90 تعداد 150تحقیق پایانی در مدارس علمیه سطح دو استان یزد دفاع شد و حدود 40 نفر در مدارس سطح سه درحال انجام پروپزال پایان‌نامه هستند.



زهرا نظیر یادآور شد: امسال حوزه‌های علمیه خواهران استان یزد 106 مقاله و تحقیق پایانی به جشنواره علامه حلی ارسال کردند که میزان شرکت طلاب در این جشنواره نسبت به سال گذشته 3 برابر بوده است.



معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان یزد با بیان اینکه 9 هسته پژوهشی در مدارس علمیه خواهران استان یزد تشکیل شده است، یادآور شد: در این میان پنج هسته فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و چهار هسته در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.