پرداخت 2.5 میلیارد ریال وام برای آزادی محکومان مالی در البرز

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری 2.5 میلیارد ریال وام قرض الحسنه با اقساط بلند مدت جهت آزادی 55 محکوم مالی نیازمند غیر بزهکار در البرز پرداخت شده و کمیته امداد در این راستا همکاری کرده است.

وی ادامه داد: توزیع کارتهای اعتباری ویژه به بیماران خاص، توزیع بسته های بهداشتی به دانش آموزان از دیگر اقداماتی بوده که در البرز با همکاری کمیته امداد انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: پرداخت وام قرض الحسنه کار گشایی به دو هزار و 500 نفر از مددجویان تحت حمایت و نیازمندان از دیگر اقدامات این نهاد در استان البرز بوده است.

سالارکیا همچنین در خصوص اقدامات اشتغال و خودکفایی در البرز ادامه داد: در راستای اجرای طرحهای اشتغال شامل کار انگیزی، توان افزایی و خودکفایی 164 میلیارد ریال تسهیلات بانکی و امدادی پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز افزود: همچنین در این زمینه هزار نفر از افراد نیازمند جویای کار به مراکز کاریابی معرفی شده اند.

این مسئول گفت: دو هزار نفر نیز آموزشهای فنی و حرفه ای را فراگرفته اند که این امر در راستای کمک به وضعیت اشتغال صورت گرفته است.