سازمان ملل از لغو ممنوعیت حجاب در فوتبال استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ویلفرد لمک مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل با اشاره به لغو قانون ممنوعیت حجاب برای فوتبالیستهای مسلمان اظهار داشت: با توجه به اهداف توسعه هزاره سوم و ضرورت قائل شدن حق تساوی میان زن و مرد، تقویت زنان در عرصه ورزش بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه تقویت حضور زنان در عرصه ورزش باید با فعالیتهایی بیش از اقدامات کنونی مورد توجه قرار گیرد گفت: توجه به این مسائل موجب می شود زنان در این عرصه حضور پررنگ تری داشته باشند، به ویژه اینکه آنها از حق استفاده از حجاب خود نیز برخوردار باشند.

وی ابراز امیدواری کرد سایر فدراسیونهای ورزشی نیز لغو این ممنوعیت را در نظر بگیرند.

لمک گفت: لغو این ممنوعیت در ورزش فوتبال پیام مهمی برای جهان ورزش دارد چرا که همه اقدامات فیفا را زیر نظر دارند و من اطمینان دارم این امر گام بسیار بزرگی محسوب می شود.

مجمع قانونگذاری فوتبال (برد بین‌المللی) اوایل ماه جاری میلادی در نشست خود لغو قانون منع حجاب را مورد تصویب قرار داد. این قانون در سال 2007 تصویب شد و علت آن را نگرانی درباره ایمنی بازیکنان عنوان کرده بودند.

تقریبا یک سال پس از تلاشهای کنفدراسیون فوتبال آسیا این قانون لغو شده است، مخالفان این قانون استدلال کردند بازیکنان می توانند از پوششی استفاده کنند که تمام شرایط ایمنی را برای آنها به همراه داشته باشد.