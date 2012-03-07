آغاز مجدد لیگی که دیگر "عزیز" ندارد/ شروع کار یک سرمربی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر پس از 23 روز که به خاطر بازی تیم ملی ایران تعطیل بود، از روز جمعه هفته جاری در حالی مجددا آغاز میشود که با نظر اعضای مجمع و هیئت رئیسه جدید فدراسیون، دیگر برگزاری این جام برعهده عزیزالله محمدی نیست و غلامرضا بهروان رئیس پیشین سازمان لیگ دسته اول، به عنوان رئیس کمیته جدید مسابقات، وظیفه برگزاری 8 هفته حساس پایانی لیگ یازدهم را برعهده گرفته است.
در این هفته مسابقات مهمی را شاهد خواهیم بود، دیدار راهآهن با استقلال در ورزشگاه آزادی جذابترین و بازی تراکتورسازی تبریز با سپاهان اصفهان هم حساسترین مسابقات هفته جاری خواهد بود. ضمن اینکه دیدارهای ذوب آهن - صبای قم در اصفهان و پرسپولیس - مس کرمان در تهران هم جذابیتهای خاص خودش را خواهد داشت.
در مطلب زیر گذری بر دیدارهای روز نخست از هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر خواهیم داشت:
* مس سرچشمه کرمان - نفت تهران
دیدارهای هفتههای پایانی برای قعرنشین لیگ بیش از همه تیمها اهمیت دارد. شاگردان اصغر شرفی باید در مسابقات آینده امتیازی از دست ندهند تا شانس اندکشان برای بقا در لیگ از بین نرود. آنها در این هفته میزبان نفت تهران هستند که برای بازگشت به جمع مدعیان، به پیروزی در این بازی فکر میکند. این مسائل نشان دهنده جذابیت و حساسیت بالای این بازی است.
* فولاد خوزستان - داماش گیلان
شاگردان مجید جلالی در نیم فصل دوم لیگ برتر نتایج خوبی را کسب کردند و تا حدودی به 5 ضلعی قهرمانی نزدیک شدهاند. آنها در این هفته میزبان پرحاشیهترین تیم فعلی لیگ هستند و در صورت پیروزی در این بازی با امیدواری بیشتری مسابقات پایانی لیگ را پیگیری خواهند کرد. ضمن اینکه ممکن است بحران مالی عملکرد بازیکنان تیم داماش تاثیر منفی گذاشته و زمینهساز ادامه روند نزولی آنها در جدول ردهبندی لیگ برتر شود.
* ملوان بندرانزلی - شهرداری تبریز
شاید ملوانیها در نیم فصل دوم عملکرد بسیار خوبی داشتند و در این نیم فصل با یک بازی کمتر در رده چهارم قرار دارند اما رقابت آنها با شهرداری تبریز بسیار مهم است. ملوانیها که همچنان خطر بازگشت به سه ضلعی فانوس بدستان را احساس میکند، برای فاصله گرفتن از جمع تیمهای پائین جدول به پیروزی در این بازی خانگی نیاز دارند، گرچه شاگردان مدیر روستا در صورت کسب 3 امتیاز ارزشمند از انزلی، به ناکامیهای خود در هفتههای اخیر پایان داده و شانس بقایشان در لیگ برتر را بیشتر خواهند کرد.
* سایپا البرز - فجرسپاسی شیراز
دیدار با فجرسپاسی نخستین بازی نارنجیپوشان با هدایت سرمربی جدید در لیگ برتر است. مدیران سایپا که در پایان دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ برتر به همکاری خود با مجید صالح پایان دادند و حکم سرمربیگری مجتبی تقوی را صادر کردند، امیدوارند با این مربی در هفتههای پایانی لیگ نتایج بهتری را کسب کنند. فجرسپاسی هم که در هفتههای اخیر از جمع قعرنشینان فاصله گرفته است، نمیخواهد با از دست دادن امتیاز در این دیدار، مجددا خود را در شرایط خطرناک قرار دهند. این دو تیم با 31 امتیاز در جدول لیگ همسایه هستند و همین مسئله اهمیت 3 امتیاز این بازی را نشان میدهد.
- برنامه هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور و جدول ردهبندی این رقابتها به شرح زیر است:
جمعه - 19/12/90
* مس سرچشمه کرمان - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه شهیدباهنر کرمان
* فولاد خوزستان - داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه تختی اهواز
* ملوان بندرانزلی - شهرداری تبریز، ساعت 16، ورزشگاه تختی انزلی
* سایپا البرز - فجرسپاسی شیراز، ساعت 16، ورزشگاه انقلاب کرج
شنبه - 20/12/90
* شاهین بوشهر - صنعت نفت آبادان، ساعت 16، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* ذوب آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* راه آهن شهرری - استقلال تهران، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران
دوشنبه - 22/12/90
* تراکتورسازی تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام خمینی(ره) تبریز
* پرسپولیس - مس کرمان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی
جدول رده بندی لیگ برتر:
|
تیم
|
بازی
|
برد
|
تساوی
|
باخت
|
گلزده
|
گلخورده
|
تفاضل
|
امتیاز
|
1- سپاهان اصفهان
|
26
|
15
|
7
|
4
|
42
|
19
|
23+
|
52
|
2- استقلال تهران
|
25
|
14
|
5
|
6
|
41
|
27
|
14+
|
47
|
3- تراکتورسازی تبریز
|
26
|
13
|
7
|
6
|
46
|
31
|
15+
|
46
|
4- صبای قم
|
26
|
11
|
9
|
6
|
33
|
29
|
4+
|
42
|
5- نفت تهران
|
26
|
11
|
8
|
7
|
32
|
28
|
4+
|
41
|
6- فولاد خوزستان
|
26
|
10
|
7
|
9
|
30
|
25
|
5+
|
37
|
7- ذوبآهن اصفهان
|
26
|
8
|
12
|
6
|
22
|
25
|
3-
|
36
|
8- پرسپولیس
|
26
|
8
|
10
|
8
|
37
|
36
|
1+
|
34
|
9- صنعت نفت آبادان
|
26
|
9
|
6
|
11
|
37
|
46
|
9-
|
33
|
10- سایپا البرز
|
26
|
7
|
10
|
9
|
34
|
29
|
5+
|
31
|
11- فجرسپاسی شیراز
|
26
|
8
|
7
|
11
|
28
|
32
|
4-
|
31
|
12- داماش گیلان
|
26
|
8
|
7
|
11
|
26
|
34
|
8-
|
31
|
13- ملوان بندرانزلی
|
25
|
7
|
9
|
9
|
25
|
23
|
2+
|
30
|
14- مس کرمان
|
26
|
8
|
6
|
12
|
23
|
31
|
8-
|
30
|
15- راهآهن شهرری
|
26
|
5
|
13
|
8
|
28
|
32
|
4-
|
28
|
16- شهرداری تبریز
|
26
|
5
|
12
|
9
|
26
|
33
|
7-
|
27
|
17- شاهین بوشهر
|
26
|
5
|
12
|
9
|
20
|
27
|
7-
|
27
|
18- مس سرچشمه کرمان
|
26
|
4
|
7
|
15
|
18
|
41
|
23-
|
19
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