محمدجعفر کامبوزیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص مهمترین اقدامات این فدراسیون در سال جاری اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات ما در فدراسیون شطرنج گنجاندن رشته ورزشی شطرنج در مقطع کاردانی دانشگاه علوم کاربردی است و براساس مصوبه‌ای که دریافت کرده‌ایم از کنکور سال 91 این دانشگاه اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته ورزشی خواهد کرد. همچنین بدنبال اخذ مجوز برای توسعه این رشته ورزشی در مقطع کارشناسی هستیم.

کامبوزیا تهیه و تدوین سیستم جامع فدراسیون شطرنج را از دیگر اقدامات مهم این فدراسیون در سال جاری عنوان کرد و افزود: این سیستم جامع شامل بانک اطلاعاتی کلیه بازیکنان، داوران و مربیان در سطح کشور و به تفکیک استان‌ها و شهرستان‌هاست.

وی در بیان علت آن گفت: متاسفانه در بسیاری از رشته‌های ورزشی از جمله شطرنج فاقد اطلاعات هستیم درحالیکه می‌بایست برای یک برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد اطلاعات جامعی در اختیار داشت.

بازیکنی در سیستم جامع عضو نباشد از مسابقات محروم خواهد شد

رئیس فدراسیون شطرنج با بیان اینکه ثبت نام در این سیستم جامع از اوایل بهمن ماه سال جاری آغاز شده و تا پایان سال آینده ادامه خواهد داشت، گفت: اگر بازیکنی عضو سیستم جامع فدراسیون شطرنج نباشد نمی‌تواند در مسابقات شرکت کند.

وی با اشاره به اینکه هر بازیکنی که در این سیستم ثبت نام کند دارای کد عضویت خواهد شد، گفت: براین اساس از ابتدای سال آینده برای همه بازیکنان شطرنج کارت عضویت صادر خواهد شد به طوری که این بازیکنان از این پس برخلاف گذشته دارای هویت حقوقی می‌شوند.

کامبوزیا تصریح کرد: همچنین کارت‌های همه مربیان و داوران در پایان سال ابطال خواهد شد و براساس سیستم جامع فدراسیون برای آنها کارت شناسایی صادر خواهد شد.

استراتژی فدراسیون شطرنج خردادماه تعیین می‌شود

وی در ادامه با بیان اینکه تدوین استراتژی 20 سال آینده این فدراسیون در دست تهیه است، گفت: برای پنج دوره چهارساله برنامه‌ریزی کرده و در این رابطه با مشاور قرارداد منعقد کرده‌ایم تا این برنامه در سه ماهه نخست سال بطور کامل مشخص شود.

رئیس فدراسیون شطرنج در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص عملکرد وزارت ورزش و جوانان گفت: با تغییر نام چیزی عوض نمی‌شود بلکه باید وظایف وزارتخانه به صورت کاملا شفاف و دقیق اعلام شود تا آن وقت بتوان در مورد آن قضاوت کرد.

بعد از المپیک درباره وزیر ورزش اظهارنظر می‌کنم

وی از اظهارنظر در خصوص عملکرد وزارت ورزش و جوانان خودداری کرد و اظهار داشت: برای اظهارنظر در رابطه با عملکرد وزیر زود است و به نظر من باید بعد از بازی‌های المپیک 2012 لندن در خصوص عملکرد این وزارتخانه باید صحبت کرد.

کامبوزیا دربیان معایب و مزایای تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش و جوانان گفت: از جمله معایب این کار می‌توان به اجازه دخالت سیاسیون در امر ورزش اشاره کرد و از جمله مزایای این اقدام هم می‌توان به تامین بهتر بودجه نسبت به مقطعی که سازمان تربیت بدنی متولی این امربود، یاد کرد.

وزارت ورزش با بودجه مورد نظر فدراسیون شطرنج موافقت کند

وی با بیان اینکه بودجه جاری برای ما در دوبخش "ماده 120 و ردیف بودجه" درنظر گرفته شده است، گفت: خوشبختانه میزان بودجه فدراسیون شطرنج که در ردیف بودجه درنظر گرفته شده بود بطور صددرصد پرداخت شده اما میزان بودجه این فدراسیون از محل ماده 120 تحقق نیافته است.

رئیس فدراسیون شطرنج با بیان اینکه وزارت ورزش تاکنون مازاد بر ردیف بودجه به این فدراسیون کمک کرده است، گفت: برای سال آینده سه میلیارد و 200 میلیون تومان از وزارت ورزش درخواست کرده‌ایم که امیدواریم با آن موافقت کنند.