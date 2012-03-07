ابداع شیوه ای برای نامرئی کردن کشتی ها در برابر امواج

به گزارش خبرگزاری مهر، ابداع محققان دانشگاه کالیفرنیا برکلی آخرین نمونه از ابداعاتی است که در راستای تحقیقات نامرئی سازی انجام گرفته که بیشتر آنها توسط پنتاگون پشتیبانی می شود، اما این ابداع بر خلاف دیگر ابداعات به منظور مخفی کردن کشتیهای نظامی از دید دیگران نیست، بلکه دانشمندان در تلاشند با استفاده از شیوه ای آب دریا را فریب داده و کشتی ها را از چنگ توفانهای دریایی نجات دهند.

هدف اصلی ایمن سازی کشتی ها در برابر حرکت بالا و پایین امواج دریا است، موضوعی که می تواند از تاخیر کشتی ها یا تغییر مسیر آنها در شرایط بد آب و هوایی جلوگیری کند.

دانشمندان در مطالعات پیشن خود تلاش می کردند با استفاده از متامواد نور را منحرف کرده و از دیده شدن اجسام توسط چشم انسان جلوگیری کنند، با وجود اینکه تا به امروز تلاشهای فراوانی در راستای نامرئی سازی اجسام مختلف انجام گرفته، نامرئی شدن هنوز در سطح نورهایی با فرکانس پایین امکان پذیر است نه نور مرئی.

از این رو این بار دانشمندان به جای اینکه جسمی را در برابر نور پنهان کنند، آن را در برابر آب پنهان می کنند. آب در اقیانوس معمولا به لایه های مختلفی طبقه بندی می شود که لایه های بالایی نسبت به لایه های پایینی گرمتر و سبکتر است در حالی که لایه های زیری سردتر و متراکم تر است. امواج بر روی سطح آب نیز حرکت می کنند اما میان دو لایه سرد و گرم نیز حرکت می کنند که این امواج به امواج بینابینی شهرت دارند.

دانشمندان دریافتند می توان با تبدیل امواج سطحی به امواج بینابینی کشتی ها را از آسیبهای ناشی از امواج قدرتمند سطحی نجات دهند. دانشمندان با استفاده از شبیه سازی های رایانه ای فرایند فروریختن بخشی از امواج را در امتداد بستر اقیانوس در برابر جسمی مانند یک کشتی شبیه سازی کردند. انتقال انرژی میان بخشهای پایینی و بالایی موج منجر به ایجاد نوعی "بُردار موجی" می شود.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، محاسبات انجام شده نشان می دهند تا زمانی که این بردار موج با اختلاف بردارهای امواج سطحی و بینابینی برابر باشند، یک موج قدرتمند که در مسیر برخورد با یک کشتی قرار دارد به صورت ناگهانی ناپدید خواهد شد. به گفته دانشمندان این شیوه بیشتر برای ساختارهای ثابت در دریا کاربرد خواهد داشت.