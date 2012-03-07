2300 پایگاه؛ آغازی برای نیکوکاری/ یزد بوی همدلی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال، آخر سال که می شود، وقتی کفش و لباس نو می خری، وقتی در تدارک چیدن سفره هفت سینی، وقتی آجیل و شیرینی زینت بخش سفره های هفت سینت می شود، انگار غمی در دلت نهفته،‌ غمی که اجازه نمی دهد با شور و هیجانت برای استقبال از سال نو به اوج خود برسد.

این غم شاید از برخورد نگاهی با نگاهت باشد‌ آن هنگام که با کیسه های پر از مغازه ها خارج می شدی، آن هنگام که مادری نگران،‌ پدری شرمگین با دستان خالی مانده بود که او چه کند با شب عید و پولی که به هیچ چیز نمی رسد.

همه اینا غمی بر گوشه دلت می نشاند و حتی گاهی انگار به دلت نمی چسبد لباسی که می پوشی، هفت سینی که پهن می کنی و ... انگار عیدت عید واقعی نیست.

وجدانت برای آسوده شدن هر دم به دری می زند، کار زیادی نمی توانی انجام دهی اما دلت انگار در کف دستهای خالی است.

کمک، همدلی، همراهی و ... واژه هایی است که آرامش می بخشد به انسان در چنین شرایطی.

همه چیز مهیاست فقط به دنبال یک پرچمداری، پرچمدار برای کمک به همنوعی که شاید نیازش را ندانی اما کسی باشد که این نیازها را بداند و بشناسد.

راه اندازی 2300 پایگاه نیکوکاری در سطح شهر یزد

امروز همان روز موعود است. پرچمدار به میدان آمده. در یزد 2300 پایگاه به راه انداخته و منتظر همراهی مردم است.

رسم خوشایندی است که هر سال تکرار می شود و تکرارش شمیم همدلی را در شهر پراکنده می کند.

امسال هم یزد همچون سالهای گذشته شاهد برپایی پایگاه های نیکوکاری است و به طور امسال نیز مردم دلسوز و نوع دوست یزد همراه کاروان نیکوکاری خواهند شد.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد در مورد پایگاه های جشن نیکوکاری به خبرنگار مهر گفت: امسال بیش از دو هزار پایگاه برای برگزاری جشن نیکوکاری در سطح استان یزد آماده است.

حمید نصیری افزود: امسال تعداد دو هزار و 250 پایگاه ثابت و سیار آماده جمع آوری کمکهای مردم شریف استان در جشن ملی نیکوکاری هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد پایگاه دو هزار پایگاه در مدارس و 250 پایگاه دیگر نیز در مساجد و سطح شهر آماده جمع آوری هدایای مردم نوعدوست استان هستند.

جشن نیکوکاری امسال در دو مرحله برگزار می شود/ مدارس و خیابانها میزبان نیکوکاران

نصیری با اشاره به اینکه امسال جشن نیکوکاری در روزهای 17و 18 اسفند ماه برگزار می شود، افزود: اولین روز این جشن، به صورت ویژه در کلیه مدارس سراسر استان با حضور دانش آموزان و در دو هزار پایگاه با همکاری سازمان دانش ‌آموزی و آموزش و پرورش به منظور جمع آوری کمک‌ها برگزار خواهد شد .

وی اظهار داشت: پنج شنبه ۱۸ اسفند ماه نیز پایگاه های کمیته امداد امام خمینی(ره) در سطح استان آماده دریافت کمکهای مردم نیکوکار یزد است.

نصیری با بیان اینکه در سال 89 کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد با جمع آوری هدایای مردمی به ارزش هفت میلیارد و 526 میلیون ریال با رشد 110 درصدی موفق به کسب رتبه اول در سطح کشور شد و ابراز امیدواری کرد: امسال نیز شاهد حضور پر رنگ اقشار مختلف مردم در این جشن بزرگ ملی ـ معنوی باشیم.