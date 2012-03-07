بدهی 800 میلیارد تومانی داروخانه ها به شرکتهای توزیع دارو

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر محمود نجفی عرب اظهار داشت: این بدهی که مربوط به 8 ماه گذشته است اگر با شرکتهای دارویی تصفیه نشود صنعت دارویی کشور با مشکلات جدی روبه رو می شود.

وی از سازمانها و نهاد های مرتبط با صنعت دارو به خصوص بانک مرزی نیز درخواست کرد مشکلات ارزی مربوط به تولید و واردات دارو را مرتفع کنند و گفت: اگر بانک مرکزی تا پیش از آغاز سال جدید مشکل ارزی دارو را برطرف نکند امکان این که تا اردیبهشت ماه سال آینده ذخایر دارویی کشور تقلیل یافته و مشکلات تهیه دارو را برای مردم ایجاد کند زیاد است.

نجفی در ادامه یکی دیگر از مشکلات صنعت دارویی کشور را عدم پذیرش نامه های اعتباری از سوی بانکهای خارجی عنوان کرد و گفت:‌ دست اندرکاران صنعت دارویی کشور این مشکل را که به دلیل تحریمهای بین المللی ایجاد شده است درک می کند اما اگر مشکلات داخلی موجود که تنها با هماهنگی سازمانهای داخلی قابل حل است مرتفع نشود داروسازان کشور با مشکلات عدیده مواجه خواهند شد.

وی در عین حال از اهتمام ویژه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای درک و رفع مشکلات داروسازان قدرانی کرد و افزود: از سایر سازمانهای زیربط همچون بانک مرکزی نیز می خواهیم به مشکلات صنعت دارویی کشور که مستقیما با سلامت مردم سروکار دارد به صورت ویژه توجه کنند.