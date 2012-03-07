می خواهم در لندن هت تریک کنم/ در پکن به صندلی پرتابگر فنلاندی باختم

عبدالرضا جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من در بازی های پارالمپیک 1996 آتلانتا و 2000 سیدنی در ماده پرتاب دیسک موفق به کسب مدال طلا شدم و امیدوارم که در پارالمپیک لندن هم مدال طلا کسب کنم تا در عرصه کسب مدال، هت‌تریک کرده باشم. البته در این راه به تلاش فراوان و دعای خیر مردم نیاز دارم.

دارنده مدال نقره بازی های پارالمپیک پکن در ماده پرتاب نیزه گفت: من در پکن در پرتاب نیزه حضور پیدا کردم و تنها هشت سانتی متر کم آوردم تا قهرمان شوم. البته در پکن به دلیل ادغام کلاس ها که به نظر من در آن حق برخی ورزشکاران ضایع می‌شود، مدال طلا را از دست دادم. ورزشکار فنلاندی به واسطه صندلی خود که به فناوری روز مجهز بود و حالت فنری داشت موفق شد از من بهتر پرتاب کند. خوشبختانه استفاده از این صندلی ها دو سالی می شود که ممنوع شده است. در واقع من به صندلی آن ورزشکار باختم و نه خود او.

پرچمدار کاروان پارالمپیک ایران در لندن افزود: در حال حاضر یک هفته در میان از دزفول به خرم آباد می روم تا زیر نظر آقای بهرامی به تمرین بپردازم. ضمن اینکه تمرینات متمرکز ما برای حضور در بازی های پارالمپیک لندن از خرداد ماه در تهران آغاز می شود و امیدوارم که با نهایت آمادگی به انگلستان بروم.

جوکار در پایان گفت: امیدوارم نماینده شایسته ای برای ورزش معلولان ایران در بازی های پارالمپیک 2012 لندن باشم و با دست پر به کشور بازگردم.