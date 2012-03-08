مصائب دریافت ارز دانشجویی/ "زاهدی" در بهارستان"دانشجو" در حصارک

عدم همکاری بانکها برای پرداخت ارز تحصیلی/ مصائب تامین ارز دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، با آنکه وزارت علوم و بانک مرکزی اعلام کرده بودند که دانشجویان یا خانواده های آنها با مراجعه به بانکهای مختلف می توانند ارز تحصیلی دریافت کنند اما به تازگی در برخی بانکها مشکلاتی برای دانشجویان پیش آمده است.

طبق درخواست دانشجویان، معاونت بورس و امور دانشجویان داخل وزارت علوم اعلام کرد معرفی نامه دانشجویان به بانک برای دریافت ارز تحصیلی بدون نام شعبه خاصی صادر می شود اما همچنان برخی بانکها با بهانه های متفاوت از دادن ارز به دانشجویان یا خانواده های دانشجویان امتناع می ورزند.

درحالیکه وزارت علوم اعلام کرد که بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشد، براساس اعلام برخی دانشجویان متقاضی ارز، بانک ها نیز از اعطای ارز خودداری می کنند و طی اطلاعیه هایی اعلام کرده اند که ارز دانشجویی در حال حاضر ممنوع و متوقف شده است.

اما با وجود اینکه بانک مرکزی طی بخشنامه ای در تاریخ دوم اسفندماه جاری ابلاغ کرد که تامین ارز تحصیلی دانشجویان یا خانواده هایشان از طریق چند بانک و تمامی شعب این بانکها امکانپذیر است، بانکهای مسئول پرداخت ارز زیر بار این بخشنامه بانک مرکزی نرفته‌اند و به آنان می‌گویند " بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی، بخشنامه قبلی را ملغی کرده است."

در آخرین پیگیریها، بانک سامان اعلام کرد که دانشجویان در حال تحصیل در خارج از کشور از این پس می‌توانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ رسمی و مطابق با مقررات ارزی بانک مرکزی از تمام شعب بانک سامان در سراسر کشور دریافت کنند.

وزیر سابق علوم، از استان کرمان نماینده مجلس نهم شورای اسلامی شد

محمد مهدی زاهدی که در دولت نهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بود، نماینده مجلس شورای اسلامی شد. وی از حوزه انتخابیه کرمان کاندیدای نمایندگی مجلس شده بود. دکتر محمدمهدی زاهدی، عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان و سفیر کنونی ایران در مالزی است.

پیشنهاد اضافه شدن ۳ سال به طول تحصیل مادران دانشجو

مریم مجتهد زاده - رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از ارائه پیشنهاد اضافه شدن ۳ سال به طول تحصیل مادران دانشجو به وزارت علوم خبرداده است.

وی با اشاره به طرح‌های مختلف برای حمایت از مادران شاغل اضافه کرد: ارائه پیشنهاد استخدام زنان متأهل شاغل به صورت نیمه وقت، اضافه شدن ۳ سال به طول تحصیل زنان دانشجو پس از تولد فرزند و دورکاری زنان شاغل به مدت دو سال پس از تولد فرزند از طرح‌های حمایتی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.

جزئیات مرخصی زایمان دانشجویان دانشگاههای دولتی اعلام شد

مجتبی بذرافشان - معاون دانشجویان داخل وزارت علوم با اشاره به جزئیات مرخصی زایمان دانشجویان دانشگاههای دولتی، گفت: با ابلاغ آیین نامه ای از سوی وزارت علوم، زنان دانشجو می توانند تا ۵ نیمسال تحصیلی از مرخصی زایمان استفاده کنند.

وی اضافه کرد: وزارت علوم تسهیلاتی را برای دانشجویان زن باردار به منظور ادامه تحصیل آنان فراهم کرده است. این دسته از دانشجویان می توانند حداکثر تا ۵ نیمسال تحصیلی از مرخصی بدون احتساب در سنوات برای تمام مقاطع تحصیلی استفاده کنند.

هزینه آزمون آیلتس گران شد

سازمان سنجش آموزش کشور نیز اعلام کرد با توجه به اینکه براساس اعلام مراکز برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران، امکان ادامه برگزاری آزمون با شهریه‌های فعلی در کشور وجود ندارد، شهریه ثبت‌نام داوطلبان تا اطلاع ثانوی ۴میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شد. پیش از این هزینه آزمون در مرکز آیلتس ایران ۳ میلیون ریال و در مرکز آیلتس تهران و دانشگاه آزاد اسلامی ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال بوده است.

یک "دانشجو" دیگر در دانشگاه آزاد

خسرو دانشجو برادر فرهاد دانشجو رئیس جدید دانشگاه آزاد، به عنوان نماینده و قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای علوم و تحقیقات این دانشگاه شد. خسرو دانشجو - رئیس واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی بود و هم اکنون عضو شورای اسلامی شهر تهران است. از آنجا که رئیس دانشگاه آزاد، ریاست واحدهای علوم و تحقیقات را هم برعهده دارد و با توجه به اینکه در غیاب رئیس جدید، شخصی دیگر باید برای اداره امور این واحدها حضور داشته باشد هم اکنون خسرو دانشجو به نیابت از برادرش این سمت را عهده دار شد.

رئیس‌جمهور به ۴ شخصیت علمی نشان علمی اعطا کرد

رئیس جمهور برای قدرشناسی از فرهیختگان و نخبگان کشوری به ۴ نفر نشانهای علمی اعطا و از ۴۰ استاد و پژوهشگر دانشگاه تقدیر کرد. این اساتید از جمله استادان برگزیده دانشگاهها در حوزه های علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی، فنی و مهندسی و پزشکی هستند.

براساس نشان های علمی اعطا شده، نشان درجه یک پژوهش به آیت الله سید علی اکبر قرشی، نشان درجه یک دانش به اسماعیل یزدی، نشان درجه یک فرهنگ و هنر به سید عبدالمجید کیانی هندی و نشان درجه دو پژوهش به دکتر عادل آذر اعطا شد.

مصاحبه استاد بازداشت شده شریف: دستگیری‌ام را هتاکی به آزاداندیشی می‌دانند

دکتر مجتبی عطاردی - استاد بازداشت شده دانشگاه صنعتی شریف در آمریکا، طی مصاحبه ای با آسوشیتدپرس نگرانی خود را در خصوص همسر و پنج فرزندش بیان کرد و گفت: همکارانم در ایران و آمریکا از من حمایت کردند و دستگیری ام را هتاکی به آزاداندیشی می دانند.

وی درباره واکنش همکاران، دانشجویان و دوستانش در آمریکا یادآور شده است: همکارانم در آمریکا این (دستگیری) را هتاکی به آزاد اندیشی‌ و آزادی بیان می کنند، چون من را می شناسند که مثل خودشان یک فرد عادی هستم. دستگیری من باید عکس‌العمل مشابهی‌ را در سطح رسمی‌ - اداری (موسسات) به وجود بیاورد، چرا که باورهای آرمانی در این سطح نیز همان است (که آزادی بیان باید رعایت شود).

مسمومیت ۳۲ دانشجو در یک خوابگاه با گاز منوکسید کربن

انتشار گاز منوکسید کربن موجب مسمومیت ۳۲ دانشجو در یک خوابگاه دانشجویی دختران در مشهد شد. دکتر رضا وفایی نژاد مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعلام این خبر گفت: وزش باد شدید موجب معکوس عمل کردن سیستم تهویه و اگزوز فنها در روی پشت بام شده و گاز منوکسید کربن را به داخل خوابگاه انتقال داد و ۳۲ دانشجو مسموم شد.

درگذشت یک دانشجو و یک استاد در هفته گذشته

استاد و پزشک فقید دکتر جلال بریمانی بنیانگذار انجمن علوم اعصاب و نوروفیزیولوژی بالینی ایران، موسس مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران درگذشت. دکتر بریمانی متولد سال ۱۳۰۸ در شهر ساری بود و رئیس و بنیانگذار انجمن علوم اعصاب ایران، رئیس و بنیانگذار انجمن نوروفیزیولوژی بالینی ایران و عضو سابق کمیته گزینش ملل در فدراسیون جهانی انجمن های نوروفیزیولوژی بالینی بود.

مهدی رادنیا دانشجوی رشته دکتری ریاضی دانشگاه شهید بهشتی نیمه شب جمعه هفته گذشته بر اثر سادندنس (در زمینه بیماری قلبی) درگذشت. تاکنون پزشکی قانون نتیجه قطعی علت فوت این دانشجو را اعلام نکرده است اما دانشگاه شهید بهشتی احتمال می دهد که این دانشجو بر اثر سادندنس (در زمینه بیماری قلبی) فوت کرده باشد. سابقه بیماری قلبی پیش از این نیز در خانواده این دانشجو وجود داشته است.

۶ زندانی در ۶ رشته دانشجوی پیام نور شدند

شش نفر از ندامتگاه رجایی شهر که در دوره فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام نور شرکت کرده بودند، موفق به قبولی در ۶ رشته این دانشگاه شدند. این مددجویان در رشته های علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، الهیات و معارف اسلامی، مهندسی هوا و فضا، مرمت بناهای تاریخی و مهندسی کشاورزی دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور که نتایج آن در هفته گذشته اعلام شد، دانشجوی دوره فراگیر دانشگاه پیام نور شدند. ۱۸ نفر از مددجویان در این دوره از آزمون ثبت نام کرده بودند که با توجه به آزادی ۲ نفر از داوطلبان، در نهایت ۱۶ نفر در این آزمون شرکت کردند و ۶ مددجو دانشجوی پیام نور شدند.