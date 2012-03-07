اعتبار یارانه اسفند از کجا تأمین شد/ جدول پول دریافتی از 7 بانک

به گزارش خبرنگار مهر، گفته می شود کمیته پنج نفره ارزی ( متشکل از سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ) با فشار برخی مقامات ارشد اجرایی در پی تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه هستند.

در این میان، ظاهرا به طور ناگهانی به برخی بانکهای خصوصی و دولتی گفته شده است که باید مبالغی بابت مابه‌التفاوت ارزهایی که تاکنون به آنها داده شده است، پرداخت کنند.

اطلاعات رسیده به مهر حکایت از آن دارد که حدود 330 میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود 249 میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود 242 میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود 62 میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود 100 میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود 470 میلیارد تومان بانک سامان و 1200 میلیارد تومان بانک ملی باید بابت این موضوع پرداخت کنند.

بانک مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی بانک ملی 1200 میلیارد تومان بانک سامان 470 میلیارد تومان بانک اقتصادنوین 330 میلیارد تومان بانک پاسارگاد 249 میلیارد تومان بانک پارسیان 242 میلیارد تومان بانک کارآفرین 100 میلیارد تومان بانک سرمایه 62 میلیارد تومان

به غیر از این بانکها، بانکهای دیگر هم باید مبالغی با این عنوان پرداخت کنند که خبرگزاری مهر در تلاش است تا اطلاعاتی درباره رقم پرداختی سایر بانکها نیز منتشر کند.

برخی فعالان بانکی معتقدند که این دستور ناگهانی، شوک جدیدی به بانکهای خصوصی و دولتی در پایان سال وارد کرده است، ضمن اینکه چند کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در پی اطلاع، در حال پیگیری موضوع از مراجع ذی‌ربط هستند.

به گفته سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصاد دولت، در حال حاضر ماهانه 3 هزار و 400 میلیارد تومان بابت یارانه به مردم ( نزدیک 73 میلیون ایرانی ) پرداخت می‌شود. یارانه نقدی به ازای هر ایرانی 45 هزار و 500 تومان است.

بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است: یارانه نقدی مرحله سیزدهم به ازای هر نفر 45500 تومان بدون تغییر فردا پنجشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

خبرگزاری مهر آمادگی دارد هرگونه توضیحات مقامات و دستگاه‌های دولتی و همچنین بانکهای دولتی و خصوصی را در این باره منتشر کند.