رسوب سیلها در چالدران با هزینه سد یک میلیون مترمکعبی برابر است

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود شاه ولدی میزان تخریب خاک چالدران در اثر سیل طی سال 1373 را سالانه پنج مترمکعب در هکتار دانست و افزود: این میزان تخریب خاک در سال 87 به سالانه 20 مترمکعب در هکتار رسیده و هم اکنون رسوب سالانه سیلها در چالدران با هزینه یک سد یک میلیون مترمکعبی برابر است.

وی با اشاره به وجود 200 هزار هکتار عرصه‌های منابع طببیعی با توپوگرافی کوهستانی و ارتفاع یک هزار و 670 تا دو هزار و 900 مترو بارندگی سالانه منطقه را 450 میلی متر، عنوان کرد: 158 هزار هکتار از مراتع توسط منابع طبیعی و آبخیزداری حفاظت شده که از این میزان 70 هزار هکتار ییلاقی و 88 هزار هکتار روستایی است.

رئیس اداره منابع طبیعی چالدران با بیان اینکه علوفه تولیدی مراتع چالدران 42 هزار تن با ارزش 84 میلیارد ریال دانست که با احتساب ارزش زیست محیطی 336 میلیارد ریال است، ادامه داد: بررسیها نشان می دهد که 100 درصد آب سد ماکو و 50 درصد آب آق چای از منابع طبیعی چالدران تامین می شود.

وی به وظیفه ذاتی سازمان جنگلها مراتع کشور در حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌ برداری از عرصه‌های منابع طبیعی اشاره و ادامه داد: آمار و ارقام سیلهای اخیر در منطقه و مقایسه با دهه‌های اخیر نشان از عملکرد ضعیف این نهاد داشته بطوریکه آمار سیلهای مهم کشور از سال 1331 تا 1340 وجود 195 سیل و از سال 1341 تا 1350 وقوع 235 سیل و1351 تا 1360 وقوع 431 سیل و از سال 1361 تا 1370 وقوع 904 سیل را نشان داده که این آمار حاکی از رشد 20 درصدی دهه 40 نسبت به دهه 30 و از آن مهمتر و تکان دهنده تر رشد 110 درصدی دهه 70 نسبت به دهه 60 است.

شاه ولدی با اشاره به تهیه طرح جنگل کاری قره کلیسا به مساحت 100 هکتار، اظهار داشت: تاکنون 10 هکتار از این طرح اجر شده و 20 هکتار از این طرح جنگلی آماده اجرا بوده و در راستای توسعه فضای سبز 12 هزار اصله نهال در حاشیه جاده سیدصدرالدین کاشته شده و کاشت نهال در حاشیه جاده چالدران خوی در محور قوری گل اجرامی شود.

وی از کودپاشی 222 هکتار از مراتع شهرستان چالدران خبر داد و گفت: طی سال گذشته 20 طرح مرتعداری به مساحت 12 هزار هکتار واگذار شده و پنج طرح مرتعداری به مساحت سه هزار هکتار آماده واگذاری شده و همچنین دو تن بذر یونجه جهت تبدیل دیمزارهای کم بازده در بین متقاضیان توزیع شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی چالدران از ساماندهی 50 هزار هکتار چرای دامی و چهار مورد بهسازی چشمه و احداث آبشخور در زمینه مرتعداری خبر داد و بیان داشت: از 10 هزار هکتار از اراضی ملی امسال نقشه برداری شده که از این میزان 15 هزار هکتار از اراضی ملی موفق به اخذ سند و تثبیت مالکیت دولت شده و تاکنون دو کیلومتر کمربند حفاظتی ایجاد شده است.

شاه ولدی در ادامه به تشکیل 105 پرونده قضایی در زمینه حفاظت از اراضی ملی در مراجع قضایی اشاره و با بیان اینکه 12 فقره در زمینه اراضی ملی، 80 فقره در زمینه تعلیف غیر مجاز و 13 فقره در زمینه تخریب بود، ادامه داد: در این زمینه طی سالجاری 560 میلیون ریال خسارت از متخلفین اخذ شده است.

وی به اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوزه خان صدر و حراملو به مساحت 20 هزار هکتار با اعتبار شش میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: اصلاح و ساماندهی اراضی ریحانلو- امام قلی کندی و زاویه با اعتبار 170 میلیون ریال و انجام مطالعات اصلاحی و تفضیلی تولکی تپه سی با اعتبار 160 میلیون ریال و بازنگری حوزه مجنون با اعتبار 400 میلیون ریال از دیگر فعالیتهای این اداره طی امسال بود.

شاه ولدی با اشاره به توزیع رایگان 50 هزار نهال، قرق یک هزار و 400 هکتار و توزیع هفت تن بذر یونجه در زمینه برنامه ‌های آبخیزداری در حوزه‌های مختلف، اظهار داشت: طرح آبخیزداری روستای سعدل به مساحت 12 هزار هکتار از اولویتهای اعتبارات خشکسالی است.