دوره آموزشی ارتباطات سازمانی در خراسان شمالی برگزار شد

حسینعلی بهرام زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دوره آموزشی ارتباطات سازمانی با همکاری مجتمع خراسان و با هدف فراگیری روش ها، الگوها و راهکارهای برقراری ارتباط با دیگر سازمان ها و همچنین ارتباط کارآمد تر و موثر تر با ارباب رجوع اجرا شد.

وی با بیان این که 16 نفر از پرسنل شرکت طی 12 ساعت سرفصل های این دوره آموزشی را فراگرفتند، افزود: این سرفصل ها شامل تعریف ارتباطات، کارکردهای ارتباطات، راهکارهای برقراری ارتباط با مردم و عوامل موثر در برقراری ارتباط بود.

بهرام زاده همچنین روابط داخلی، مهارت های برقراری ارتباط موثر در سازمان، مهارت های چهارگانه ارتباطات، انواع ارتباطات میان فردی، نقش کارکنان دولت در برقراری ارتباط با ارباب رجوع و چگونگی ارتباط با افراد طبق خصوصیات فردی شان را از دیگر سرفصل های این دوره آموزشی اعلام کرد.

حسینعلی بهرام زاده مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد وهمچنین مسئول مرکز آموزش بازرگانی خراسان شمالی، مسئولیت آموزش این دوره را بر عهده داشت.