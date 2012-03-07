افزایش گشت امنیت اخلاقی/ بازداشت هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به کاهش جرایم جنایی در سال جاری اظهار داشت: طی 11 ماه گذشته سرقت مسلحانه 29 درصد، سرقت به عنف 10 درصد ، سرقت طلافروشی ها 19 درصد، قتل 7 درصد، راهزنی 60 درصد و آدم ربایی 18 درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه میزان کشفیات قتل نیز به 91 درصد ، گروگانگیری 100 درصد، سرقت مسلحانه 79 درصد و سرقت به عنف به 92 درصد افزایش پیدا کرده است.



وی ادامه داد: خوشبختانه امسال در حوزه راهنمایی و رانندگی نیز تنها سالی است که شاهد کاهش تلفات در تمامی ماهها هستیم و بر اساس آمار پزشکی قانونی میزان کشته ها سه هزار نفر کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس آمار پلیس در بهمن و دی نیز تلفات رانندگی 12 درصد کاهش یافته است. خوشبختانه امروز میزان تلفات به 20 هزار نفر رسیده است درحالیکه بر اساس میزان افزایش خودرو و رانندگان جدید امسال باید 60 هزار نفر در حوادث رانندگی کشته می شدند.



کاهش تنش در حوزه های انتخاباتی



احمدی مقدم با بیان اینکه تبلور نظم و امنیت را می توان در راهپیمایی 22 بهمن یافت، تاکید کرد: پس از فراخوان 25 بهمن شاهد سکوت مردم نسبت به فراخوان ها بودیم. در حوزه های انتخاباتی نیز حوزه های مورد چالش از 43 به 22 حوزه کاهش یافت. ضمن اینکه تنش های ایجاد شده در انتخابات امسال حداقلی بود و در همان ابتدا توانستیم تنش ها را کنترل و مهار کنیم.

افزایش ترافیک شامگاهی / تامین امنیت مراکز خرید



فرمانده انتظامی از تامین امنیت مراکز خرید در روزهای پایانی سال خبر داد و تاکید کرد: نیروهای پلیس با حضور حداکثری امنیت مراکز خرید را تامین می کنند. ضمن اینکه تا پایان هفته آینده که خریدهای مردم ادامه دارد شاهد افزایش ترافیک شامگاهی خواهیم بود. این در حالی است که ماموران پلیس راهور در این روزها تا ساعت یک بامداد نیز مشغول روان سازی ترافیک هستند.



کاهش 42 درصدی حوادث چهارشنبه پایان سال



احمدی مقدم با بیان اینکه بر اساس تمهیدات پیش بینی شده سال گذشته حوادث چهارشنبه آخر سال 42 درصد کاهش یافت، تاکید کرد: در سال گذشته یک نفر جان خود را بر اثر انفجار مواد محترقه از دست داد و 420 نفر نیز مجروح شدند که امیدواریم این اعداد امسال کاهش چشمگیری یابد.

وی افزود: ماموران امسال با تلاشی مضاعف توانستند 16 تن مواد اولیه ساخت مواد محترقه را کشف و ضبط کنند. این در حالی است که میزان کشفیات سال گذشته تنها 9 تن بود. این در حالی است که کشفیات مواد محترقه ساخته شده از 7 میلیون به 52 میلیون عدد رسید.



فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه از والدین می خواهیم که در این روز همراه فرزندانشان باشند و از وسایل مجاز استفاده کنند. این در حالی است که پلیس حتما با کارناوال ها و افرادی که اقدام به پایکوبی کنند، برخورد می کند.



جشن های شهرداری عامل ایجاد تنش در چهارشنبه آخر سال



احمدی مقدم با اشاره به برگزاری جشنهای چهارشنبه آخر سال توسط برخی از شهرداریها گفت: در گذشته شهرداریها جشن هایی را در چهارشنبه آخر سال برگزار می کردند که بستر بی نظمی و ناامنی شده و برخی اوباش از این فرصت سوء استفاده می کردند. به والدین توصیه می کنیم که خریدهای خود را در این روز قبل از عصر انجام داده و شب در منازل در کنار فرزندان حضور داشته باشند.

24 اسفند آغاز رزمایش طرح نوروزی

وی با بیان اینکه رزمایش طرح نوروزی روز 24 اسفند در کنار حرم مطهر امام راحل برگزار می شود، تاکید کرد: در این رزمایش که با حضور سازمانهای مسئول برگزار می شود، طرح نوروزی همزمان با آغاز سفرهای هموطنان آغاز می شود و نیروها در راهها مستقر می شوند. در طرح نوروزی امسال 500 هزار نفر به خدمات رسانی مشغول هستند و بر اساس تصمیمات دو سوم ماموران در نوروز مشغول خدمت خواهند بود. همچنین قرارگاه عملیات نوروزی با فرماندهی خودم فعال می شود و در کل نیروی انتظامی در نوروز، تعطیلات ندارد.

شعار امسال: بهار من آرامش و رضایت تو

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه شعار نوروز امسال پلیس بهار آرامش و رضایت تو است گفت: با این اقدام یک گام به جلو حرکت کرده ایم و به سمت امنیت روانی و آسایش مردم گام برداشته ایم. هدف ما جلب رضایت مردم است و در تماس مردم نیز برخی ها از سخت گیری ها و برخی نیز از مسامحه ماموران گله مند هستند. اجرای قانون نفع همگانی را به دنبال دارد.



افزایش گشت امنیت اخلاقی در نوروز

احمدی مقدم از افزایش فعالیت گشت امنیت اخلاقی در نوروز خبر داد و گفت: علاوه بر افزایش گشت های امنیت اخلاقی، گشت های محسوس و نامحسوس افزایش یافته و 15 فروند بالگرد برای کنترل جاده ها در نوروز به کارگیری می شود. همچنین با افزایش توان فرودگاهی و تقویت نیروهای مرزی برای رفاه مسافران پلیس آماده برگزاری طرح نوروزی است.

احمدی مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با مشکلات موتورسواران در تهران و کشور با بیان اینکه مشکلات موتورسواران ریشه ای است افزود: موتورسیکلت به دلیل اینکه ارزش اقتصادی ندارد به عنوان یک ریسک محسوب شده این در حالی است که روزانه 5 هزار موتورسیکلت در کشور توقیف می شوند که 40 تا 50 درصد آنها هیچگاه ترخیص نمی شوند. سالیانه 700هزار موتورسیکلت در پارکینگ های پلیس توقیف می شود که صاحبان آنها برای دریافت موتورهایشان مراجعه نمی کنند. اگر استانداردها ارتقا یابد مطمئنا قیمت نیز افزایش پیدا کرده و میزان استفاده از موتورسیکلت کاهش می یابد. البته موتورهای موجود در بازار ایمنی لازم را ندارند و حتی بسیاری از آنها مسروقه بوده و به عنوان موتور بی سند معرفی می شوند. ازنظر پلیس موتور بی سند معنایی ندارد و مسروقه محسوب می شود.

وی به کاهش کشته های موتورسواران نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته 9 هزار و 500 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می دادند که این آمار امسال به زیر 5 هزار نفر کاهش یافته است. برای ساماندهی موتورسواران به کارهای جدی تری نیاز داریم.

شهرداری مسئول امور عمرانی شهر است

احمدی مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در مورد ممنوعیت عملیات عمرانی در شهرهای بزرگ گفت: این محدودیتها به منظور روان شدن بار ترافیک در روزهای پایانی سال است اما برخی از ساخت و سازها و عملیاتهای عمرانی اجتناب ناپذیر است مسئولیت کارهای عمران شهری با شهرداری است و باید آنها در این زمینه پاسخگو باشند.

تخلفات نبستن کمربند ایمنی و استفاده از موبایل کاهش نیافته است

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه قانون جدید راهنمایی و رانندگی دارای چند بعد است تصریح کرد: یکی از ابعاد این قانون فشار بیشتر برای کاهش تخلفات و سوانح است اگرچه در بسیاری از موارد شاهد کاهش ارتکاب به تخلفات هستیم اما در جرایمی که ریسک پذیری کمتری دارند مانند استفاده از موبایل و نبستن کمربند ایمنی تفاوت عمده ای را شاهد نیستیم. بر اساس قانون جدید درآمدهایی از جریمه برای فرهنگسازی، ارتقای راهها و استفاده از سیستم های پیشرفته در نظر گرفته شده است که امیدواریم در سال آینده این امر تحقق یابد.

وی ادامه داد: همچنین براساس این قانون سهم خودروها و راه در تصادفات مشخص شده که همین امر باعث افزایش فشار به خودروسازان شده است. اگر این قانون یا آیین نامه های آن زودتر به پلیس ابلاغ می شد امسال آثار این قانون را بیشتر مشاهده می کردیم.

برخورد با جریانهای مخرب اقتصادی/ تابع سیاستهای بانک مرکزی هستیم

احمدی مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد وظیفه و کارکردهای پلیس در سال جهاد اقتصادی گفت: پلیس علاوه بر داشتن بانک با جریانهای مخرب اقتصادی نیز برخورد می کند. یکی از پیگیریهای ویژه نیروی انتظامی برخورد با قاچاق کالا است که به همین منظور گزارشی را خدمت رهبر معظم انقلاب دادیم و ایشان نیز فرمودند ضمن هماهنگی با مجلس برای تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا امر مبارزه سرعت بیشتری گیرد. خوشبختانه با سرعت عمل مجلس یک بستر مناسب مبارزه فراهم شد. پلیس در جریان التهابات بازار سکه و ارز بنا به خواست دولت وارد شد و تا حد زیادی در توقف روند دلالی موثر بود. ما در حوزه اقتصادی تابع سیاستهای بانک مرکزی هستیم ضمن اینکه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز دستاوردهای خوبی داشته ایم.



فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پنج سال گذشته با وجود 90 میلیارد دلار حجم مبادلات کالا شاهد قاچاق سالیانه 19 میلیارد دلار کالا بودیم که این امر امسال با توجه به اینکه حجم مبادلات اقتصادی اعم از واردات و صادرات به 130 میلیارد دلار رسیده است به 14 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

محدودیتی برای تردد پراید در جاده ها نداریم

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در مورد ممنوعیت تردد پراید در جاده های کشور با رد این موضوع تصریح کرد: هم اکنون دو سوم از خودروهای کشور را پراید تشکیل داده است و معمولا قشر متوسط و رو به ضعیف از این خودرو استفاده می کند. نمی توانیم محدودیتی برای تردد این خودروها ایجاد کنیم. البته استاندارد خودرو با سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد است و خودرویی که دارای تاییدیه این دو سازمان و گمرک باشد نیروی انتظامی موظف به شماره گذاری است اما در برخی از موارد شاهد بودیم که استاندارد خودروها به درستی رعایت نمی شد. در آن مواقع مقاومت هایی را از سوی پلیس شاهد بودیم که نتایجی را به همراه داشت اما در برخی از موارد مانند مسئله وانت پیکان موضوع در هیئت دولت به تصویب رسید و ممنوعیت شماره گذاری این خودرو برداشته شد. البته با تلاش پلیس و موافقت دولت سازمان استاندارد به یک سازمان مستقل تبدیل شد چرا که در گذشته وزارتخانه ای که خود مسئول ساخت و واردات خودرو بود خود نیز مسئول تایید استاندارد بود و مصلحت اندیشی هایی در این باره انجام شد این در حالی بود که پلیس معتقد است در سخت گیری ها نیز باید منطقی باشیم.

مشارکت بسیج در تامین امنیت نوروز

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد به کارگیری نیروهای بسیج برای تامین امنیت نوروزی گفت: همکاری بسیج با نیروی انتظامی همیشه تداوم داشته و در طرح امنیت محله محور نوروز و تامین امنیت تفرجگاهها از بسیج در صورت وجود خلاء استفاده می کنیم در انتخابات نیز بسیج به عنوان نیروی احتیاط حضور داشت. در طرح نوروز علاوه بر بسیج همیاران پلیس، پلیس یاران و فرهنگ یاران نیز با پلیس همکاری می کنند.

کنترل مجرمان سابقه دار

احمدی مقدم در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد کنترل مجرمان در ایام نوروز گفت: بر اساس هماهنگیهای انجام شده با دستگاه قضایی مجرمان سابقه دار در ایام نوروز به مرخصی نمی آیند و پلیس به صورت ویژه آنها را تحت نظر دارد.

بازداشت هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال تا پایان تعطیلات نوروز

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به مهر با بیان اینکه افرادی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به انجام رفتارهای هنجارشکنانه کنند تا پایان نوروز در بازداشت خواهند بود ، گفت: بر اساس هماهنگی با مسئولان قضایی این افراد تا پایان نوروز بازداشت شده و هیچ اغماضی در برخورد با این افراد صورت نمی گیرد.

وی در پایان با اشاره به افزایش میزان نقدینگی در خانه ها و خطرات پیش رو تاکید کرد: تخلیه پول ها از بانک ها و تبدیل آن به سکه و طلا باعث شد این نقدینگی ها به خانه ها منتقل شود و این امر خطرات سرقت و زورگیری را افزایش می دهد. به بانک مرکزی توصیه کردیم که طرح سپرده طلا را اجرایی کند این در حالی است که افرادی که برای فروش سکه نیز مراجعه می کردند ممکن بود دچار آسیب مجدد قرار بگیرند. به شهروندان توصیه می کنیم از حمل پول نقد خودداری کرده و در صورت امکان از کارتهای الکترونیکی استفاده کنند.