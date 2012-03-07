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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

سلجوقی به مهر خبر داد:

نخستین گروه دانشجویی بافت راهی مناطق جنگی شد

نخستین گروه دانشجویی بافت راهی مناطق جنگی شد

بافت - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه بافت از اعزام نخستین گروه دانشجویی به مناطق جنگی طی سال جاری خبر داد.

سرهنگ رستم سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: طول مدت این اردو پنج روز است.

وی با اشاره به دلاوری ها و فداکاری های رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: طی سال جاری این نخستین گروه دانشجویی است که به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شده است.

سرهنگ سلجوقی بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان تاکید کرد و گفت: طی  این اردو 190 نفر از دانشجویان راهی مناطق جنگی شدند.

وی با بیان اینکه جوانان باید پیرو راه شهدا باشند گفت: شهدای دفاع مقدس تاثیر بسیاری در ماندگاری ارزش های انقلاب اسلامی داشته اند.
 

کد مطلب 1554043

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