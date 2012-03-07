نخستین گروه دانشجویی بافت راهی مناطق جنگی شد

سرهنگ رستم سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: طول مدت این اردو پنج روز است.

وی با اشاره به دلاوری ها و فداکاری های رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: طی سال جاری این نخستین گروه دانشجویی است که به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شده است.

سرهنگ سلجوقی بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان تاکید کرد و گفت: طی این اردو 190 نفر از دانشجویان راهی مناطق جنگی شدند.

وی با بیان اینکه جوانان باید پیرو راه شهدا باشند گفت: شهدای دفاع مقدس تاثیر بسیاری در ماندگاری ارزش های انقلاب اسلامی داشته اند.

