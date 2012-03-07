نگارخانه شهید رضایی نژاد در دانشگاه شهید چمران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نگارخانه با هدف برپایی نمایشگاه های مختلف هنری و با موضوعات مختلف توسط دانشگاه شهید چمران ساخته شده و به نام شهید داریوش رضایی نژاد یک از شهدای ترور دانشمندان اخیر کشور نامگذاری شده است.

این نگارخانه با 270 مترمربع مساحت ساخته شده و می تواند میزبان بسیاری از نمایشگاه های سطح شهرستان اهواز باشد ضمن اینکه نگارخانه شهید رضایی نژاد تنها نگارخانه استاندارد در استان خوزستان است که قرار است مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد.



معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه بهره برداری از این نگارخانه اظهار کرد: بیش از چهار میلیون دانشجو در کشور داریم و یکی از برنامه های ما برای افزایش اعتقادات آنها سوق دادن فعالیتهای فرهنگی به سمت کارهای هنری است.



غلامرضا خواجه سروی افزود: قصد داریم در دانشگاه های کشور مکانهایی را برای راه اندازی نگارخانه در نظر بگیریم و اولویت ما دانشگاه های مادر در سراسر کشور است.



وی افزود: نگارخانه ای که امروز در دانشگاه شهید چمران اهواز و با نام شهید داریوش رضایی نژاد افتتاح شد یکی از اولین نگارخانه هایی است که در دانشگاه های مادر سراسر کشور به بهره برداری می رسد.



معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منظور افتتاح چند طرح و بازدید از مناطق عملیاتی استان خوزستان با هیئتی از مدیران این وزارتخانه وارد اهواز شد.