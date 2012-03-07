به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایرانبخش روز چهارشنبه در جلسه مشترک ناحیه بسیج دانشجویی استان گلستان افزود: انقلاب اسلامی ایران، انقلابی ارزشی و معنوی است ، اداره جامعه آن را بر اساس دین و ارزشهای دینی اعلام کرد.

وی افزود: راهیان نور، ترویج فرهنگ شهادت و انتقال آن به نسل جوان است.

ایرانبخش بیان داشت: رسالت عصر حاضر همه ما حفظ فرهنگ شهادت است و باید بدانیم که راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ترویج این فرهنگ و انتقال آن به نسل جوان است.

محمدنیا مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان گلستان نیز گفت: فرهنگ شهادت باید زیرساخت و سیاست کلی مراکز فرهنگی کشور باشد و در این عرصه تنها یاد شهدا کافی نیست، بلکه باید زندگی، افکار و اندیشه‌های آن بزرگواران بررسی شده و سینه به سینه برای نسلهای آینده نقل و به یادگار گذاشته شود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول تا پایان سال جاری اعزام سه دستگاه اتوبوس از دانشجویان خواهر و برادر را بصورت مجزا برای بازدید از مناطق جنگی در برنامه دارد.