آغاز درس گفتار کلام شیعه با تدریس مهدی محقق

به گزارش خبرگزاری مهر، درس گفتارهای دکتر مهدی محقق با موضوع «کلام شیعه» سه شنبه هر هفته از ساعت 17 تا 19 در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلفسه ایران برگزار می شود.

این درس گفتارها با محوریت کتاب باب حادی عشر اثر علامه حلی و فاضل مقداد است.

اولین جلسه از این درس گفتارها از سه شنبه 16 اسفند خواهد بود و علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره 66965630 تماس داشته باشند.

همچنین درس‌گفتارهای حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه با عنوان بررسی مبانی و مبادی عرفان نظری روزهای شنبه برگزار می شود.

یادآور می شود، علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 66965630 تماس حاصل کنند.