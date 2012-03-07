به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین در جمع مدیران ارشد شهرداری تبریز افزود: در چند سال اخیر با تلاش و همت مجموعه شهرداری تبریز شاهد افتتاح و بهره برداری از 120 کیلومتر مسیر گشایی در شهر تبریز بودیم و این حجم از پروژه ها در بهبود وضعیت ترافیک و ساماندهی معابر نقش قابل توجهی داشته است.

وی گفت: پروژه های مسیرگشایی در راستای رفع گره های ترافیکی، تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه عمومی، کاهش بار ترافیکی، تبادل راحت و سریع خودروهای عبوری، احیای بافتهای فرسوده و نوسازی بافت و سیمای شهری از سوی شهرداری تبریز در دستور کار قرار گرفته و به بهره برداری رسیده اند.

شهردار تبریز همچنین با تاکید بر اجرای موفق طرحهای مسیرگشایی و تعریض خیابانهای سطح شهر طی سالهای اخیر، حجم این فعالیتها را طی چند سال اخیر در سطح شهر تبریز از سوی شهرداری را برابر با 30 سال گذشته دانست.

نوین از تلاش مجموعه شهرداری تبریز برای اجرا و تکمیل دیگر طرحهای مسیرگشایی در دست اجرا خبر داد.