به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی امروز چهارشنبه درهمایش جهاد اقتصادی که در دانشگاه عالی دفاع ملی در حال برگزاری است، ضمن ارزیابی وضعیت کشور و بیان نقاط ضعف و قوت آن گفت: اگر بخواهیم از وضعیت کشور و نقاط ضعف و قدرت آن ارزیابی داشته باشیم باید به چند مولفه توجه کنیم که یکی از این ویژگی‌ها وضعیت طبیعی، ژئوپولتیک و منابع گاز و نفت است.

وی افزود: پیشرفت‌های علمی و فناوری نیز از دیگر نقاط قوت ایران است که در این زمینه توانستیم گام‌های بلندی برداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تولید ناخالص ملی گفت: تولید ناخالص ملی ایران چیزی حدود 800 میلیارد تومان است که اگر این مقوله مبنا باشد ایران جزو 20 کشور اول دنیا است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در بعضی فناوری‌ها نیز پیشرفت خوبی داشتیم. مثلاً در حوزه برق 62 هزار مگاوات برق نصب شده داریم که از این منظر جزو 17 کشور اول دنیا هستیم و در خاورمیانه نیز مقام اول را داریم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران موجب پیشرفت و حیات مجدد دنیای اسلام شد، گفت: در 30-40 سال پیش وضعیت مسلمانان یک وضعیت دست دوم و سوم بود که غالباً افراد سرسپرده برآنها تسلط داشتند و نمی‌گذاشتند تفکر اسلامی به بلوغ خود برسد.

لاریجانی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) این دستاورد ملت و انقلاب را می‌بینیم چنانکه دشمنان عقیده دارند ایران به دنبال بر هم زدن موازنه قدرت در منطقه و در سطح بین‌الملل است.

وی تاکید کرد:‌ تنها دغدغه ایران حل مشکلات دنیای اسلام و عزت و پیشرفت آن است و هدفش امپراطوری در منطقه و بر هم زدن قوا نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دنیای غرب نسبت به مساله هسته‌ای ایران ماجراجویانه برخورد می‌کند، گفت: آنها می دانند که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست، اما قصدشان از ایجاد این هیاهو و سر و صداها سنگ‌اندازی جلوی پیشرفت ایران و تخریب وجهه انقلاب اسلامی در میان سایر کشورها است.

وی با اشاره به پیشنهاد کشورهای غربی برای آغاز مذاکره هسته‌ای با ایران تاکید کرد: اگر آنها بخواهند همان مسیر فشار، زور و تهدید را ادامه دهند هیچ دستاوردی برای آنان نخواهد داشت چرا که با تهدید نمی‌شود از ایران چیزی را گرفت.

لاریجانی با بیان اینکه مقوله مبارزه با تروریسم و پرونده حقوق بشر از دیگر ابزارهای فشار نظام سلطه بر ایران است، گفت: بهره برداری از این مقوله نیز برای آنان حاصلی نخواهد داشت چرا که ایران خود قربانی تروریسم است و دموکراتیک‌ترین کشور خاورمیانه نیز به شمار می‌آید.

وی افزود: برخی از این کشورهای منطقه که دوستان صمیمی آمریکا و اروپایی‌ها هستند مردمان کشورشان از کمترین حقوق اولیه نیز برخوردار نیستند و یک نظام استبدادی و دیکتاتوری بر آنان حاکم است اما آمریکایی‌ها آنان را دموکراتیک و ما را غیردموکراتیک می نامند. بنابراین با مانور دادن بر این موضوع نیز چیزی عاید آنان نخواهد شد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین اختلاف افکنی میان شیعه و سنی در یکی دو ماه اخیر را دیگر استراتژی‌ آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران خواند و تاکید کرد: ایران ثابت کرده که از همه قیام‌هایی که علیه دیکتاتورها و نظام استکباری در دنیای اسلام آغاز شده است، دفاع کرده است - مانند انقلاب مصر، تونس و لیبی - بنابراین ملاک ما شیعه و سنی بودن نیست بلکه استراتژی‌ ما وحدت و عزت دنیای اسلام است.

وی همچنین اختلاف افکنی میان کشورهای منطقه با کشورهای اروپایی را از دیگر توطئه‌های آمریکا دانست و گفت: مردم منطقه نسبت به کشورهای اروپایی حب و بغضی ندارند و بیشتر مسئله آنان با آمریکا و رژیم صهیونیستی است. بنابراین آمریکا برای آنکه کشورهای اروپایی از این موقعیت به وجود آمده در منطقه بهره برداری نکنند با تندروی‌هایی که انجام داده‌است می‌خواهد میان کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی دعوا راه بیاندازند.

لاریجانی با اشاره به تحریم‌های دنیای غرب علیه ایران گفت: مسئولیت ما در شرایط فعلی این است که زمینه‌ای را هموار سازیم تا یک حرکت مردمی برای تسهیل در امر اقتصادی به وجود بیاید.

وی افزود: اگر می‌خواهیم اقتصاد پایدار داشته باشیم باید به سمت تولید داخلی حرکت کنیم و ساختار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌مان با یک استراتژی به هم پیوسته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی هوشمندانه امسال را سال جهاد اقتصادی نامیدند، گفت: ما باید با یک جهاد اقتصادی که مردم در آن نقش پررنگی داشته باشند جهش و زمینه توسعه و تسهیل فضای کسب و کار را فراهم کنیم.

وی همچنین رشد نقدینگی را عامل اصلی بحران در بازار کلان سکه دانست و گفت: تنها راه حل ریشه‌ای برای جلوگیری از این گونه بحران‌ها رونق اقتصادی و حرکت در بخش تولیدی است یعنی اینکه فضا را برای سرمایه گذاری داخلی آسان کنیم.

لاریجانی افزود: در قانون برنامه در چند ماده تصمیم سازی با کمک بخش مردمی صورت گرفت لذا اگر مردم و تولید داخلی را محور قرار بدهیم و به دنبال واردات نباشیم و بگذاریم مردم در صحنه بیایند می‌توانیم به رونق اقتصادی دست یابیم.

نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به نقش رسانه‌ها در ایجاد فرهنگسازی در جامعه گفت: رسانه‌ها نیز در موقعیت‌های بحرانی و فضای خدمت نباید سایه و گمانه زنی‌های سیاسی را بر مسایل اقتصادی حاکم کنند که باعث انحراف یک مصوبه قانونی، یک مصوبه اقتصادی و یا یک کار اقتصادی شود.

وی توضیح داد: در بحث تسهیل فضای کسب و کار یک روزنامه تیتر زد که این قانون تنها به نفع یک درصد از جامعه است در حالیکه با حرف‌های پوپولیستی که برای اقتصاد مضر است نباید رسانه‌‌ها سایه سیاسی را بر فضای اقتصادی حاکم کنند.

همچنین در ادامه این همایش لاریجانی با بیان اینکه فراهم بودن بسترهای سیاسی برای رسیدن به توسعه اقتصادی ضروری است، گفت: از نظر سیاسی هم باید وحدت درونی در جامعه حفظ شود چرا که دعواهای حیدری- نعمتی نفعی برای کشور ندارد و موجب به هم ریختن آرامش جامعه و در نتیجه فرار سرمایه‌دار می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی از نزاع‌ها جنبه کینه توزانه دارد، گفت: شرایط سیاسی داخلی بایدهمواره وحدت‌گرا باشد و گروه‌های سیاسی با اختلاف‌های فرسایشی نباید شرایط جامعه را به گونه‌ای رقم بزند که سرمایه دار احساس ناامنی کند.

لاریجانی در پایان با بیان اینکه در امر تقنینی نیز ضعف‌هایی در حوزه اقتصاد وجود دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم در پایان این همایش به دستاوردهای خوبی دست یابیم که ما نیز در مجلس برای رفع آن مشکلات قانون‌هایی مناسب وضع کنیم.