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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

فراهانی:

آمادگی کامل اورژانس استان مرکزی برای چهارشنبه آخر سال

آمادگی کامل اورژانس استان مرکزی برای چهارشنبه آخر سال

اراک - خبرگزاری مهر: رییس مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی از آمادگی کامل اورژانس استان مرکزی برای چهارشنبه آخر سال خبر داد.

قنبر فراهانی در گفتگو با خبر نگار مهر با اعلام آمادگی امل اورژانس برای چهارشنبه آخر سال افزود: 41 پایگاه اورژانس در چهارشبه آخر سال در این استان آماده خدمت رسانی به مردم هستند.
 
وی افزود: امسال مرکز فوریت های پزشکی استان در قالب دو محور چهارشنبه آخر سال و تسهیلات نوروزی به مردم خدمات ارائه می دهد.

وی گفت: در سال گذشته استان مرکزی نسبت به سال 88 در تعداد مصدومین 43 درصد، از نظر شدت جراحات 70 درصد و تعداد مصدومین بستری شده 70 درصد کاهش داشته است و 90 درصد مصدومین سر پایی درمان شده اند.

رییس مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی گفت: ستاد تسهیلات نوروزی فعالیت خود را از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه سال آینده انجام می دهد

کد مطلب 1554053

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