آمادگی کامل اورژانس استان مرکزی برای چهارشنبه آخر سال

قنبر فراهانی در گفتگو با خبر نگار مهر با اعلام آمادگی امل اورژانس برای چهارشنبه آخر سال افزود: 41 پایگاه اورژانس در چهارشبه آخر سال در این استان آماده خدمت رسانی به مردم هستند.



وی افزود: امسال مرکز فوریت های پزشکی استان در قالب دو محور چهارشنبه آخر سال و تسهیلات نوروزی به مردم خدمات ارائه می دهد.

وی گفت: در سال گذشته استان مرکزی نسبت به سال 88 در تعداد مصدومین 43 درصد، از نظر شدت جراحات 70 درصد و تعداد مصدومین بستری شده 70 درصد کاهش داشته است و 90 درصد مصدومین سر پایی درمان شده اند.

رییس مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی گفت: ستاد تسهیلات نوروزی فعالیت خود را از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه سال آینده انجام می دهد