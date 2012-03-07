تبدیل یک شبهه اطلاعاتی به تهدید امنیتی/ اسرائیل 400 کلاهک هسته ای دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین امروز نوشت: یک سال از اظهارات "مئیر داگان" رئیس سابق سرویس اطلاعاتی اسرائیل می گذرد که گفته بود ایده حمله به تاسیسات هسته ای ایران احمقانه است و به اهداف موردنظرش نمی رسد. وی تاکید کرده بود که این حمله به شعله ور شدن آتش جنگ در کل منطقه منجر می شود.

این روزنامه انگلیسی ادامه داد: در آن زمان (یک سال پیش) در اسرائیل با وجود اختلاف نظر درباره ایران، آنها درباره یک مسئله توافق داشتند و آن این بود که جنگ با ایران حتمی و غیر قابل اجتناب است.



زرادخانه اتمی دیمونا

در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به جنگ روانی رژیم صهیونیستی علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران آمده است: از آن زمان تاکنون، تنها اتفاقی که افتاده این بوده که شبهه دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای به تهدید وجودی و امنیتی برای اسرائیل تبدیل شده، گویی اسرائیل هم اکنون دارای 400 کلاهک نیست!

در ادامه این گزارش گاردین به دلایل واهی تل آویو در زمینه لزوم حمله به ایران اشاره کرده و نوشته است که تل آویو در نظر دارد به علت بالابردن سطح غنی سازی اورانیوم از سوی ایران به تاسیسات هسته ای کشورمان حمله کند.