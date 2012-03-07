اوج اشتباهات پرستاران در ساعات 4 تا 6 صبح است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حاجتی اظهار کرد: یک سوم حیات انسان را خواب تشکیل می دهد و البته هنوز بسیاری از کارکردهای خواب مشخص نیست اما آنچه مسلم است خواب برای بقای انسان ضروری است و افراد محروم از خواب به تخریب شدید جسمی و شناختی و در نهایت به مرگ دچار می شوند.

وی ادامه داد: برای کارکرد مناسب ارگانهای مختلف بدن در طول روز حداقل به مدت 8 ساعت خواب نیاز است که ساعت مناسب برای خواب شبانه از ساعت 11 شب تا 7 صبح است تا دستگاهها و ارگانهای مختلف بدن فیزیولوژی و عملکرد خود را حفظ کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با بیان اینکه خواب یک عمل کاملاً فعال است، افزود: در هنگام خواب بسیاری از فعالیتهای ترمیمی مغز انجام می شود و سلولهای پشتیبان سلولهای مرده را برمی دارند و اجازه بازسازی مجدد را می دهند.

حاجتی با بیان اینکه در بسیاری از مشاغل حساس حذف خواب با بروز خطاهای شغلی مصادف بوده است، گفت: البته میزان خطا و اشتباهات بسته به نوع شغل اعم از خلبانی، رانندگی یا قضاوت شخصی و... متفاوت است.

وی ادامه داد: خواب از چرخه های مهم در CNS است. خواب نرمال برای عملکرد طبیعی فرد ضروری است هنوز در دنیا در خصوص مشاغل دارای شیفت کار بحثهای مختلفی وجود دارد و در فکر تغییر قوانین و مقررات به ویژه در آموزش پزشکی برای رشته هایی هستند که ناگزیر از شیفت کاری هستند.