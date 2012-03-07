کاشت هزار درخت در اردکان/ جشن درختکاری در اردکان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه اردکان صبح چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: منابع طبیعی بخشی از انفال و متعلق به همه مردم است.

حجت الاسلام سیدمحمد حسینی افزود: امروز برداشت بی رویه انواع خاک های ارزشمند معدنی از زمین های شهرستان یکی از معضلاتی است که در شهرستان اردکان مشاهده می شود.

وی با اشاره به متوسط میزان بارندگی در شهرستان اردکان گفت: از آنجا که فکری برای جذب آب باران در مناطق بالادست نشده حتی با 30 میلیمتر بارش باران هم امکان جاری شدن سیل وجود دارد.

اگر مسئولان چاره اندیشی نکنند، اردکان با بحران کشاورزی و فضای سبز مواجه می شود

حسینی تصریح کرد: چنانچه فکری برای جذب آب باران نشود، شاهد پیشروی بیابان، شوری آبهای شیرین و بحرانی شدن وضعیت کشاورزی در شهرستان خواهیم بود.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان نیز در این مراسم با بیان اینکه سالانه 9 هزار نفر در دنیا جان خود را بر اثر آلودگی از دست می دهند، گفت: متوسط میزان بارندگی در کشور 270 میلیمتر و در استان یزد 100 میلیمتر است که با این حساب متوسط میزان بارندگی استان یزد یک سوم متوسط میزان بارندگی کشور و یک هشتم این میزان در دنیاست.

برداشت بی رویه از معادن، مراتع استان یزد را تخریب کرده است

محمود پیری، خشکسالی و سیل را دو عامل تخریب منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: علاوه بر این دو عامل برداشت بی رویه از معادن نیز باعث تخریب مراتع در استان شده است و متاسفانه در این زمینه از طرف مردم و مسئولان سهل انگاری می شود.

فرماندار اردکان نیز بر کنترل آب های سطحی و تغذیه آب های زیرزمینی، نقش جنگلها و مراتع در مبارزه با آلودگی هوا تاکید کرد.

در این جشن هزار راس نهال کاج، سرو و زیتون توسط مسئولان و دانش آموزان اردکانی در پارک جنگلی شهید پایدارغرس شد.