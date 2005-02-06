فرشته صدر عرفايي: مي خواستم از شعاردادن پرهيز كنم

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" او در اين مورد گفت :"كاراكتري كه مادرست ودوفرزند دارد ازعاطفه بسياري برخوردارست. درفيلم كافه ترانزيت نيزما با زني مواجه هستيم كه همسرش را ازدست داده ودرشرايطي قرارگرفته كه به خاطرعلاقه اش به همسرمتوفي اش وحفظ استقلال خود مي خواهد سنت شكني كند. ما دراين بين مي خواستيم ازهرگونه شعاردادن پرهيزكنيم.حتي دردوران انقلاب هم من ترجيح مي دادم كه با لباس زنانه درتظاهرات شركت كنم چرا كه زنان نيازي ندارند براي نشان دادن قدرت خود اداي مردان را درآورند .يكي ازدلايلي كه كاراكترريحان دراين فيلم باورپذيرست دراين امرخلاصه مي شود كه اوازشعاردادن مي پرهيزد."

"فرشته صدرعرفايي" درفيلم "كافه ترانزيت" به كارگرداني همسرش " كامبوزيا پرتوي" نقش " ريحان " را بازي كرد با اين وجود انتخاب وي براي اين نقش آسان نبوده است به طوريكه كارگردان مدت زمان سه ماه اين مسئله را تجزيه وتحليل كرد ودرنهايت ازهمسرش دعوت به همكاري كرد.نكته جالب توجه دراينجاست كه اين همكاري براي زوج هنري سينما آنچنان كه بايد وشايد آسان نبوده به طوريكه " پرتو" تصريح مي كند كه بسياري اوقات مشكلاتي كه سرصحنه بوجود مي آمد به خانه نيزمنتقل مي شد.

"عرفايي" نخستين عامل نزديكي هنرپيشه به نقش را فيلمنامه دانست و گفت :" دروهله نخست فيلمنامه اهميت دارد ودروهله دوم كارگردان حضوردارد كه هنرپيشه را راهنمايي مي كند.بازيگران همبازي من دراين فيلم ازسوابق وتجربيات بسياري برخورداربودند وازآنجاييكه آشنايي من با پرستويي به دوران دانشجويي وهمكاريهاي اوليه بازمي گردد به خوبي توانستم درفيلم كافه ترانزيت نقش مقابل وي را بازي كنم.دراين بين زبان تئاتركمك بسياري به هنرپيشه مي كند چرا كه زباني مشترك است وكساني كه درتئاتربا يكديگركاركرده اند ، درسينما بهترنقش مقابل يكديگررا بازي مي كنند."

فيلم "كافه ترانزيت" هفتمين فيلم بلند " كامبوزيا پرتو"، كارگردان وفيلمنامه نويس سينمابه شمارمي رود وداستان زندگي زني به نام "ريحان " را روايت مي كند كه پس ازمرگ همسرش تلاش مي كند كه خانواده كوچكش را اداره كند."پرويزپرستويي "،" فرشته صدرعرفايي "،" اسماعيل سلطانيان " و" جعفروهاب پور" ازجمله هنرپيشگاني هستند كه دراين فيلم به نقش آفريني پرداختند.