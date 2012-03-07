ایران خواستار میزبانی مسابقات واترپلوی ساحلی آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامرضا جعفری سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در راستای سیاست های توسعه این فدراسیون در نامه ای به کنفدراسیون شنای آسیا پیشنهاد برگزاری نخستین دوره مسابقات واترپلو ساحلی را مطرح کرده است و در صورت موافقت این کنفدراسیون مسابقات واترپلو ساحلی کاپ آسیا با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان اوایل سال آینده در یکی از سواحل کشور برگزار خواهد شد.

بر همین اساس فدراسیون شنای کشورمان در نظر دارد به منظور افزایش انگیزه و افزایش تیم های آسیایی شرکت کننده در صورت مهیا شدن شرایط و حمایت بخش خصوصی جوایز نقدی ویژه ای را نیز برای این مسابقات در نظر بگیرد.



طبق برنامه ریزی مسئولان فدراسیون شنا، تیم های شرکت کننده می توانند در قالب تیم های ملی و باشگاهی در این رقابت ها شرکت کنند.