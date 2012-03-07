مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط تیم داماش تصریح کرد: متاسفانه از این تعطیلات چهار روز را به خاطر اعتصاب بازیکنان از دست دادیم، ولی خوشبختانه بازیکنان داماش در شروع تمرینات با انگیزه کار کردند و جا دارد از آنها تشکر کنم.

وی با دشوار دانستن بازی این هفته تیمش مقابل فولاد تاکید کرد: بازی مقابل تیمی که یک مربی با تجربه مثل مجید جلالی و همچنین بازیکنان جوان و تکنیکی دارد قطعا سخت است، اما هدف ما هم این است که به روند رو به رشد چند هفته گذشته خود ادامه بدهیم. برنامه ما این است که با سه امتیاز از اهواز به رشت برگردیم.

سرمربی تیم داماش در خصوص غیبت هفت بازیکن اصلی فولاد خاطرنشان کرد: ما خودمان هم مشکل فولاد را داریم؛ علیرضا جهانبخش در اردوی تیم ملی جوانان مصدوم شده است و به این مسابقه نمی رسد. ضمن اینکه جهانگیر عسگری و میلاد زنیدپور را هم به خاطر اتفاقاتی که رخ داده بود در اختیار نداریم.

تارتار افزود: عسگری بعد از اتفاقاتی که رخ داد تصمیم گرفت عذرخواهی کند و به همین دلیل به تمرینات برگشت. با این حال او این هفته برای ما بازی نمی کند. البته زنیدپور چنین کاری نکرده است و در اختیار باشگاه است. هر گونه مسئولیت نتیجه عدم استفاده از این بازیکن هم بر عهده خودم است.

تیم فوتبال داماش گیلان در چارچوب هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال، روز جمعه در اهواز میهمان فولاد خوزستان است.