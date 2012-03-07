اعزام 3 هزار نفر از اقشار مردم اراک به مناطق عملیاتی جنوب

سرهنگ میرکمالی در گفتگو با خبرنگار مهر بااعلام خبر اعزام 3 هزار و 600 نفر از اقشار مختلف مردم گفت: این تعداد در قالب 10 کاروان به مدت 4 روز از مناطق عملیاتی شلمچه، طلائیه، هویزه، اروندکنار، عملیات فاو و یادمان فتح المبین بازدید خواهند کرد.

وی هدف از اعزام این افراد را آشنایی با ایثارگری‌ها و از خودگذشتگی های رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس و ارتقاء شاخص‌های معنوی عنوان کرد.

وی افزود: کاروان ها از 25 اسفندماه تا 12 فروردین ماه سال آینده اعزام می شوند وعلاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام به پایگاهها و حوزه‌های مقاومت بسیج شهرستان مراجعه کنند.

