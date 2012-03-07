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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

میر کمالی به مهر خبر داد:

اعزام 3 هزار نفر از اقشار مردم اراک به مناطق عملیاتی جنوب

اعزام 3 هزار نفر از اقشار مردم اراک به مناطق عملیاتی جنوب

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه اراک از اعزام 3 هزار و 600 نفر از اقشار مختلف مردم این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب از 25 اسفند ماه سال جاری خبر داد.

سرهنگ میرکمالی در گفتگو با خبرنگار مهر بااعلام خبر اعزام 3 هزار و 600 نفر از اقشار مختلف مردم  گفت: این تعداد در قالب 10 کاروان به مدت 4 روز از مناطق عملیاتی شلمچه، طلائیه، هویزه، اروندکنار، عملیات فاو و یادمان فتح المبین بازدید خواهند کرد.

وی هدف از اعزام این افراد را آشنایی با ایثارگری‌ها و از خودگذشتگی های رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس و ارتقاء شاخص‌های معنوی عنوان کرد.

وی افزود: کاروان ها از 25 اسفندماه تا 12 فروردین ماه سال آینده اعزام می شوند وعلاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام به پایگاهها و حوزه‌های مقاومت بسیج شهرستان مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1554069

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