اخبار کوتاه استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: ارتقای فعالیتهای حفظ منابع طبیعی در البرز، نیازمند توسعه جنگلها است.

علی اصغر منصورخاکی همچنین بر استفاده مناسب از منابع آب و خاک و گونه های مناسب گیاهی تاکید کرد و این امر را بسیار مهم و تاثیرگذار دانست.

این مسئول افزود: حفظ فضای سبز و درختان موجود و بیابان زدایی در شهرستانهای استان البرز نیز اهمیت فراوانی دارند و باید زمینه های تحقق و تداوم این فعالیتها فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز گفت: ثبت اراضی و جنگلها و مراقبت از فضای سبز کارخانجات و مراکز صنعتی از دیگر ضرورتهای بسیار مهم است که تداون آن تاثیرات مطلوبی به همراه دارد.

دوره آموزشی امداد و نجات در موسسه اصلاح بذر برگزار شد

دوره آموزشی امداد و نجات در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر که در کرج مستقر است، برگزار شد

این دوره آموزشی امداد و نجات در سالن 150نفره موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر برگزار شده و بخشهای ذیربط در برگزاری آن همکاری کرده اند.

دوره آموزشی امداد و نجات به صورت تئوری و عملی برگزار شده ضمن اینکه این دوره آموزشی زیر نظر کارشناس مربوطه انجام شده است.

دوره کارآفرینی در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای برگزار می شود

دوره کارآفرینی ( SIYB ) در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای برگزار می شود و این مرکز در این راستا همکاری می کند.

مراسم افتتاحیه دوره کارآفرینی ( SIYB ) در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای با حضور برهان آزاد معاون آموزشی این مرکز در سالن بین الملل مرکز تربیت مربی برگزار شده است.



این دوره تا 27 اسفندماه سال جاری ادامه دارد ضمن اینکه این دوره با حضور علیشیر رحیم اف مدرس ارشد سازمان جهانی کار و بیست وچهار نفر از مربیان کارآفرینی برگزیده کشور برگزار می شود.

دوره کارآفرینی ( SIYB ) در دپارتمان علوم و کارآفرینی مرکز تربیت مربی برگزار می شود.



همکاری نزدیکتر تدوین کنندگان استاندارد وسایل نقلیه الکتریکی بررسی شد



ISO، بزرگترین تدوین کننده استانداردهای بین المللی جهان وSAE International، (SAE =Society of Automotive Engineers) ، سازمان تدوین کننده استانداردهای امریکا در حال گفتگو هستند تا همکاری نزدیکتری بر دو استاندارد Electromobility و صنعت خودرو داشته باشند.



مدیران دو سازمان با یکدیگر ملاقات و در مورد امکانات جدید پروژه های برگزیده گفتگو کردند ضمن اینکه همکاری بین ISO وسازمانهای مهم تدوین کننده استاندارد مانند SAE نه تنها اشتیاق صنعت خودرو را برای یکسان سازی استانداردهای جهانی نمایش داده بلکه به صراحت توصیه شد که در نقشه راه استاندارد سازی آلمان به کار رود.

ملاقات بین ISO و SAE به دعوتDIN انجام گرفت که در نتیجه باعث پیشرفت در نقشه راه آلمان (German Roadmap) می شود ضمن اینکه بحث و گفتگو ISO / SAE در برلین به دنبال یک سری از مذاکرات مقدماتی است که درسال گذشته برگزار شد.

اداره Electromobility دراستاندارد آلمان (DIN) از توسعه استانداردها و جزئیات بخش Electromobility حمایت می کند و هماهنگ کننده دیدگاه کشورآلمان درباره موضوعاتی است که می تواند به معرفی استانداردسازی بین المللی در مراحل اولیه بیانجامد.



برگزاری کمیسیون شماره (64) بررسی تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد



چهارمین کمیسیون بررسی تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد در ماه جاری با حضور اعضا برگزار شد.



مدیر کل امور آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد در این خصوص گفت: در این کمیسیون پرونده 12 نفر متقاضی دریافت پروانه کارشناسی استاندارد حقیقی طبق مفاد تبصره های 1 و 2 ماده 2 آئین نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد مورد بررسی قرار گرفت.

رحیم ابوعلی ادامه داد: به دنبال این امر، صدور پروانه برای کلیه متقاضیان به تایید اعضای کمیسیون رسید ضمن اینکه از این میان مدارک چهار متقاضی که از قبول شدگان اولین آزمون کتبی انتخاب کارشناسان استاندارد بودند، مطابق با ضوابط آئین نامه مربوطه مورد بررسی و تایید اعضا کمیسیون قرارگرفت. ه

این مسئول افزود: مچنین در همین راستا مدارک پنج نفر از اساتید دانشگاههای معتبر کشور نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفت که پروانه آنها پس از تصویب ریاست محترم سازمان صادر خواهد شد.