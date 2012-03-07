  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

اسماعیلی اعلام کرد:

رتبه برتر آذربایجان شرقی در عملکرد دفاتر اجتماعی کشور

رتبه برتر آذربایجان شرقی در عملکرد دفاتر اجتماعی کشور

تبریز - خبرگزاری مهر: دفتر امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی رتبه برتر عملکرد دفاتر اجتماعی استانداریهای کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی افزود: در ارزیابی تیمهای بازدید وزارت کشور از دفتر امور اجتماعی استانداری در بهمن و اسفند 89 و فروردین و اردیبهشت 90، این دفتر به عنوان یکی از 6 رتبه برتر کشوری مورد تقدیر قرار گرفت.

مهدی اسماعیلی گفت: گروه بازدید وزارت کشور در ارزیابیهای خود محورهای مختلفی از جمله اجرای برنامه‌ها و دستورالعملهای ابلاغی، تشکیل جلسات کارگروه اجتماعی و فرهنگی و ستاد صیانت استان و اجرای مصوبات طرح تحول اجتماعی را مد نظر قرار دادند.
 
وی افزود: اقدامات استان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، جذب اعتبارات فرهنگی، تعامل با دستگاهها و مراکز علمی و پژوهشی و سازمانهای مردم‌نهاد از دیگر شاخصهای ارزیابی دفاتر امور اجتماعی استانداری‌های کشور بوده است.
 
اسماعیلی با بیان اینکه دفاتر اجتماعی استانداریهای کشور در 5 سطح برتر، بسیار خوب، خوب، متوسط و ضعیف رتبه‌بندی شده‌اند گفت: استان آذربایجان شرقی به همراه استانهای کرمان، مرکزی، قزوین، اصفهان و ایلام بالاترین رتبه یعنی رتبه برتر را کسب کرده‌اند.
کد مطلب 1554071

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها