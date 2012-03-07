رتبه برتر آذربایجان شرقی در عملکرد دفاتر اجتماعی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی افزود: در ارزیابی تیمهای بازدید وزارت کشور از دفتر امور اجتماعی استانداری در بهمن و اسفند 89 و فروردین و اردیبهشت 90، این دفتر به عنوان یکی از 6 رتبه برتر کشوری مورد تقدیر قرار گرفت.

مهدی اسماعیلی گفت: گروه بازدید وزارت کشور در ارزیابیهای خود محورهای مختلفی از جمله اجرای برنامه‌ها و دستورالعملهای ابلاغی، تشکیل جلسات کارگروه اجتماعی و فرهنگی و ستاد صیانت استان و اجرای مصوبات طرح تحول اجتماعی را مد نظر قرار دادند.

وی افزود: اقدامات استان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، جذب اعتبارات فرهنگی، تعامل با دستگاهها و مراکز علمی و پژوهشی و سازمانهای مردم‌نهاد از دیگر شاخصهای ارزیابی دفاتر امور اجتماعی استانداری‌های کشور بوده است.

اسماعیلی با بیان اینکه دفاتر اجتماعی استانداریهای کشور در 5 سطح برتر، بسیار خوب، خوب، متوسط و ضعیف رتبه‌بندی شده‌اند گفت: استان آذربایجان شرقی به همراه استانهای کرمان، مرکزی، قزوین، اصفهان و ایلام بالاترین رتبه یعنی رتبه برتر را کسب کرده‌اند.