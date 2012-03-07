ریاض بار دیگر قائم مقام معاون رئیس جمهور در امور مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام میرتاج الدینی معاون امور مجلس رئیس جمهور در حکمی سید علی ریاض را به عنوان قائم مقام معاونت رئیس جمهور در امور مجلس منصوب کرد.

متن حکم حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی بدین شرح است: بسم‌الله الرحمن الرحیم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، برادر گرامی جناب آقای دکتر سید علی ریاض، سلام علیکم، با توفیقات ربانی، نظر به دانش، تعهد، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، در عرصه‌های مختلف مدیریتی بویژه در مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم به سمت «قائم مقام معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس» منصوب می‌شوید.

تقویت مناسبات و تعامل مثبت، صمیمی و سازنده بین دولت و مجلس حضور در صحن مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی دولت و مجلس، پیگیری و کمک به برنامه‌های راهبردی و کلان و موضوعات ویژه معاونت امور مجلس از جمله وظایف جنابعالی است که امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و همکاری معاونین محترم امور مجلس وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و معاونین و مدیران این معاونت در انجام مطلوب کلیه برنامه‌ها بیش از گذشته موفق باشید.

از درگاه حق سبحان مسئلت می‌نمایم توفیق اخلاص و خدمت صادقانه در جهت تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و منویات حضرت امام خمینی قدس سره الشریف، تحت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی و در راستای برنامه‌های دولت خدمتگزار عنایت فرمایند.

بنابراین گزارش،محمد علی ریاض پیش از این نماینده مردم تهران در مجلس هفتم بود و پس از پایان دوره نمایندگی مجلس به عنوان مشاور وزیر بهداشت و قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور فعالیت کرد . وی در اواسط تیرماه برای شرکت در انتخابات مجلس نهم از این سمت استعفا داد و پس از اعلام نتایج انتخابات باردیگر و عدم راهیابی به مجلس بار دیگر به عنوان قائم مقام معاون رئیس جمهور در امور مجلس منصوب شد.