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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

مشکل پرستاران در سال 91 هم حل نمی شود

مشکل پرستاران در سال 91 هم حل نمی شود

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم گفت: اجرای قوانین مصوب ویژه پرستاران را در مجلس نهم پیگیری می کنیم البته به نظر می رسد با بودجه های فعلی مشکلی حل نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی شهریاری اظهار کرد: در نگاهی اجمالی به بودجه 91 چنین برمی آید که 52 درصد بودجه مربوط به هزینه های جاری و 42 درصد مربوط به درآمدهای اختصاصی است.

وی ادامه داد: از 15 هزار میلیاردی که سال 91 برای بخش بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است حدود 4 درصد آن به بخش عمران اختصاص دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه به تازگی کار بررسی بودجه 91 را آغاز کردیم و با رسیدن به جمع بندی کلی نتایج آن را اعلام می کنیم، گفت: اگر چه بودجه بخش بهداشت و درمان رشد داشته است اما متناسب با نرخ تورم نیست و وزارت بهداشت با 3500 میلیارد تومان کسری بودجه وارد سال جدید می شود.

شهریاری افزود: همچنین دولت کمتر از 10درصد از سهم 3 هزار میلیارد تومانی بودجه سلامت از مازاد درآمد نفتی را اختصاص داده است.

کد مطلب 1554080

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