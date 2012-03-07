مشکل پرستاران در سال 91 هم حل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی شهریاری اظهار کرد: در نگاهی اجمالی به بودجه 91 چنین برمی آید که 52 درصد بودجه مربوط به هزینه های جاری و 42 درصد مربوط به درآمدهای اختصاصی است.

وی ادامه داد: از 15 هزار میلیاردی که سال 91 برای بخش بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است حدود 4 درصد آن به بخش عمران اختصاص دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه به تازگی کار بررسی بودجه 91 را آغاز کردیم و با رسیدن به جمع بندی کلی نتایج آن را اعلام می کنیم، گفت: اگر چه بودجه بخش بهداشت و درمان رشد داشته است اما متناسب با نرخ تورم نیست و وزارت بهداشت با 3500 میلیارد تومان کسری بودجه وارد سال جدید می شود.

شهریاری افزود: همچنین دولت کمتر از 10درصد از سهم 3 هزار میلیارد تومانی بودجه سلامت از مازاد درآمد نفتی را اختصاص داده است.