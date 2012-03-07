  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

شهادت 2 نوجوان و زخمی شدن 7 فلسطینی در الخلیل

شهادت 2 نوجوان و زخمی شدن 7 فلسطینی در الخلیل

منابع بیمارستانی و امنیتی فلسطین از شهادت 2 نوجوان و زخمی شدن 7 فلسطینی در شهر الخلیل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، منابع بیمارستانی و امنیتی فلسطین اعلام کردند که بر اثر انفجار شیء مشکوک باقی مانده از نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی در منطقه "سعیر" در الخلیل دستکم 2 نوجوان فلسطینی به نام های "حمزه زیاد جرادات" و "زیاد جمعه جرادات" 12 ساله به شهادت رسیدند.

در این انفجار همچنین 5 نوجوان و جوان فلسطینی نیز زخمی و به بیمارستان های عالیا و الاهلی در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری منتقل شدند.

"اسامه القواسمی" سخنگوی جنبش فتح در بیانیه ای اعلام کرد که کاشت مین و مواد منفجره در مناطق مسکونی نقض قوانین حقوق بشر و جنایت بین المللی به شمار می رود.

کد مطلب 1554082

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها