شهادت 2 نوجوان و زخمی شدن 7 فلسطینی در الخلیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، منابع بیمارستانی و امنیتی فلسطین اعلام کردند که بر اثر انفجار شیء مشکوک باقی مانده از نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی در منطقه "سعیر" در الخلیل دستکم 2 نوجوان فلسطینی به نام های "حمزه زیاد جرادات" و "زیاد جمعه جرادات" 12 ساله به شهادت رسیدند.

در این انفجار همچنین 5 نوجوان و جوان فلسطینی نیز زخمی و به بیمارستان های عالیا و الاهلی در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری منتقل شدند.

"اسامه القواسمی" سخنگوی جنبش فتح در بیانیه ای اعلام کرد که کاشت مین و مواد منفجره در مناطق مسکونی نقض قوانین حقوق بشر و جنایت بین المللی به شمار می رود.