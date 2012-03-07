هنر کاشی معرق یزد مورد استقبال کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار گرفت

محمد بهشتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشورهای حاشیه خلیج فارس از بهترین خریداران تولیدات صنایع دستی استان یزد در سال های اخیر به شمار می آیند.

وی بیان داشت: هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس به کاشی معرق یزد علاقه بسیاری دارند.

بهشتی ‌نژاد با اشاره به اینکه از کاشی معرق این استان در ساخت بناها و مرمت مساجد و زیارتگاه‌ ها استفاده می ‌شود، یادآور شد: کیف‌ های گلیم و چرمی این استان نیز به ایتالیا صادر می ‌شوند.

وی ادامه داد: هنرمندان یزدی در سال‌ های قبل با حضور در نمایشگاه‌ ایتالیا توانسته ‌اند مشتریان ثابتی برای این کیف ‌ها پیدا کنند.

بهشتی نژاد عنوان کرد: گمرکات بندرعباس، شیراز و تهران در حال حاضر از صادرکنندگان صنایع دستی استان یزد به سایر کشورها محسوب می‌ شوند.

معاون صنایع دستی یزد یادآور شد: در سال 90 نشستی با حضور مدیرکل گمرک یزد برگزار شد که مشکلات مربوط به صادرات رسمی صنایع دستی از طریق این استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار امیدواری کرد: یزد بتواند هم در زمینه تولید صنایع دستی و هم صادرات آن، با همراهی مسئولان امر به جایگاه واقعی خود دست یابد.