نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همکاری ایران برای مشارکت در بازنگری و ترویج استاندارد مسئولیت اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته و نماینده سازمان ISO خواستار این امر شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: مارتین نوریتر از گروه کاری مسئولیت اجتماعیWG/SR(ISO26000 سازمان بین المللی استاندارد (ISO) طی نشستی خواستار این امر شده است.

این مسئول گفت: در نشست یادشده مطرح شد که 450 متخصص از 99 کشور در کارگروه کمیته مسئولیت اجتماعی عضویت دارند.

ایزو خواستار مشارکت فعال کشورهای مختلف و جلب نظرات موثر در این کمیته است

برزگری در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: همچنین در این نشست مطرح شد که ایزو خواستار مشارکت فعال کشورهای مختلف و جلب نظرات موثر در این کمیته است تا بتواند پاسخگوی نیازها در کشورهای مختلف باشد.

وی ادامه داد: ایران در 166 کمیته فنی عضو اصلی و در 202 کمیته عضو ناظر است همچنین 77 کمیته فنی متناظر در ایران تشکیل شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به تدوین 19 هزار استاندارد ملی گفت: این استاندارد ها با مشارکت مراکز علمی ، پژوهشی و تحقیقاتی در کشور تدوین می شود.