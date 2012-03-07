کتابخانه عمومی نابینایان و کم بینایان یزد بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ فعالیت این کتابخانه به علت بیماری روح‌الله رنجبر، کتابدار نابینای یزدی به حالت نیمه تعطیل درآمده بود که با به کارگیری نیروی جدید کتابخانه و تلاش ‌های شبانه ‌روزی مسئول سابق و جدید آن، برای ارائه خدمات کتابخانه ‌ای به شهروندان کم بینا و نابینا دوباره راه ‌اندازی شد.

هم ‌اکنون سمانه فتاحی، کتابدار کم ‌بینای اردکانی مسئولیت کتابخانه نابینایان و کم‌ بینایان یزد را بر عهده دارد.

کتابخانه و مرکز اطلاع ‌رسانی نابینایان و کم بینایان یزد که مهمترین مرکز ارائه خدمات فرهنگی به نابینایان استان است، در نیمه دوم سال 79 در محل کتابخانه عمومی امام علی(ع) راه‌ اندازی شد و طی این مدت علاوه بر ارائه خدمات ویژه به شهروندان نابینا و کم‌ بینای یزدی، پاسخگوی نیاز برخی از استان‌ های همجوار در زمینه تأمین منابع مطالعاتی و پژوهشی نابینایان نیز بوده است.