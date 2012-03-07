علی اشرفی، تهیه‌کننده انیمیشن "افسانه‌های آذربایجان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: ما در عصر ارتباطات و اطلاعات زندگی می‌کنیم و کشورها سرمایه‌گذاری عظیمی برای آموزش و پرورش نسل جوان و نوجوان خود هزینه می‌کند و با توجه به سلطه کشورهای پیشرو بر صنعت انیمیشن و سرگرمی دنیا که سعی دارند علاوه‌بر کسب درآمد، فرهنگ و خواسته سیاسی و اجتماعی خود را بخورد آینده‌سازان دیگر کشورها بدهند.

وی ادامه داد: تولید انیمیشن بومی با توجه به فرهنگ بسیار غنی کشورمان و وجود منابع عظیم داستانی و افسانه‌ای می‌تواند لحظاتی سالم و شاد را برای کودکان به وجود بیاورد.

این تهیه‌کننده اظهار داشت: پیش تولید این مجموعه از اوایل سال 1390 شروع و در مهر ماه به اتمام رسیده است. این مجموعه هم اکنون در حال انیمیت و رندر است که با توجه به زمان‌بندی صورت گرفته خرداد ماه سال آینده آماده پخش خواهد شد.

وی افزود: سعی کرده‌ایم با شخصیت‌پردازی کاراکترها آنها را باورپذیر و همچنین با استفاده از تکنیک‌های بازیگری در انیمیت، ارتباط بین کاراکترها و مخاطبین‌مان را هر چه بیشتر برقرار کنیم و شخصیت‌هایی جذاب و ماندگار ایجاد کنیم. امیدوارم این مجموعه کاری جذاب و آموزنده با تکیه بر فرهنگ و هنر کشورمان برای مخاطبان کودک باشد که از مشاهده آن لذت ببرند.

اشرفی در مورد تکنیک‌های استفاده شده در این مجموعه اظهار داشت: انیمیشن "افسانه‌های آذربایجان" به صورت سه بعدی در دست تولید است و ما سعی کردیم با استفاده از تجربه دکتر صدیق و تلفیق آخرین تکنولوژی روز دنیا با افسانه‌های آذری که توسط استاد کریم سربخش به زیبایی هر چه تمام تر نوشته شده است با طراحی جذاب و نورپردازی و رنگ‌آمیزی شاد اثر با کیفیتی را تولید کنیم.

عوامل تولید این مجموعه عبارتند نویسنده و مشاوره مجموعه: کریم سربخش، انیماتورها: داود اشرفی، علی اشرفی، علیرضا پاکرو، ندا فتحی نیای سنگاچین، امین یگانه، کاراکتر ست‌آپ: فاطمه قنبرنژاد، طراحی کراکتر: مریم صلح کننده و آرش ابراهیمی، نور پردازی و رندر: سعید پورعلی.