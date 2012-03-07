آرش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به نزدیک به ایام پایان سال، روستاهای استان البرز برای اسکان مسافران نوروزی آماده سازی می شوند.



وی گفت: با توجه به اینکه استان البرز محور مواصلاتی چند شهر کشور است و روستاهای آن از ظرفیت و پتانسیل گردشگری برخوردار است بنابراین تمهیدات ویژه ای برای این روستاها در ایام نوروز اندیشده شده است.



مدیر کل امور روستایی استانداری البرز افزود: صنعت گردشگری برخی از روستاهای استان البرز نسبت به سال گذشته بیشتر تقویت شده است که در سال های آینده نیز به تعداد روستاها افزوده خواهد شد.



بهادری ادامه داد: برای اسکان مسافران در مبادی ورودی برخی از روستاها چادرهایی در نظر گرفته شده است که در حال حاضر تعداد این چادرها ۱۰ عدد است.



مدیر کل امور روستایی استانداری البرز افزود: برای مسافرانی که به استان البرز مراجعه می کنند کاتالوگ های معرفی استان تهیه شده است که در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.

