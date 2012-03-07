اوباما دخالت نظامی در سوریه را یک اشتباه توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی بی بی سی امروز چهارشنبه گزارش داد که "باراک اوباما" اعلام کرده است: لشکرکشی نظامی علیه دولت سوریه به طور یکجانبه یک اشتباه خواهد بود.



وی همچنین ادعا کرد: اگرچه وضعیت مردم در سوریه مناسب نیست اما آمریکا با فشارهای سیاسی و به انزوا کشاندن دولت بشار اسد موجبات سقوط این حکومت را فراهم خواهد کرد.



اوباما در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در سال 2012 در رابطه با تبعات اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داده بود و به منتقدان خود گفته بود که نباید هزینه جنگ را فراموش کنند.



این در حالی است که "جان مک کین" سناتور جمهوریخواه کنگره آمریکا با ضروری دانستن کمک نظامی به گروه های مخالف حکومت سوریه، خواستار حمله هوایی آمریکا علیه نیروهای نظامی و دولت سوریه شد، اما دولت اوباما با این استراتژی مک کین موافقت نکرد.



به ادعای شبکه های خبری غربی، درگیری های بین گروه های مخالف دولت سوریه در سراسر این کشور در روز سه شنبه گزارش شده است.