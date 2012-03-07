به گزارش خبرنگار مهر، علی ‏اصغر بابائیان صبح چهارشنبه در جریان برگزاری آیین روز درختکاری در آبعلی که با حضور رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند، اعضای شورای اسلامی شهر آبعلی، شهردار، جمعی از مردم و خانواده شهدا برگزار شد، افزود: 11 هکتار از بلندیهای آبعلی سبز می شود.

وی تبدیل بلندیهای آبعلی به عرصه های انبوه پوشش گیاهی را آرزوی مردم این شهر خواند و عنوان کرد: آرزوی دیرینه این مردم طبیعت ‏دوست، تبدیل همه بلندیهای مشرف بر شهرشان به پوشش گیاهی سبز و زیباست.

این مسئول ادامه داد: آبعلی از گذشته تا به امروز به شهری بهمن خیز شهره عام و خاص بوده و هست و گذشتگان از بروز این بلای طبیعی در ادوار تاریخی مختلف خاطراتی بیان می‏کنند.

وی یادآور شد: از این رو، مدیریت شهری آبعلی با همراهی صمیمانه مسئولان اداره حفظ منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند تلاش خود با تأمین امنیت جانی و روانی اهالی را از این ناحیه را در دستور کار خود قرار داد.

درختان تنومند در اطراف آبعلی در مقابل بلایای طبیعی ایستادگی می کنند

رئیس شورای اسلامی شهر آبعلی افزود: وجود درختانی تنومند در اطراف آبعلی به مثابه چتری حمایتی عمل کرده و می ‏تواند در قبال بلایای طبیعی همچون بهمن و همچنین سقوط صخره از فراز کوهستان ایستادگی کند.

وی با اشاره به بیانات مقام عظمای ولایت در نخستین روز از هفته درختکاری بیان کرد: رهبر معظم انقلاب با کاشت دو نهال، اهمیت این عمل را مورد تأکید قرار دادند.

این مسئول افزود: مقام عظمای ولایت در جریان آیین کاشت این دو نهال فرمودند که "حفاظت از درختان از اصل کاشت نهال مهمتر است".

وی گفت: با توجه به آن سخن پرمغز مقام معظم رهبری، باید بیش از کاشت، در راه حفاظت و صیانت از عرصه های ملی و درختان موجود کوشید.

بابائیان ادامه داد: رفع خطر بهمن یکی از مزایای اجرای طرحهای درختکاری است و این امر علاوه بر برخورداری از اجری معنوی، مزایای مادی بسیاری نیز به دنبال دارد.