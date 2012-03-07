اجرای طرح 5 هزار میلیارد ریالی یکسان سازی کیفیت آب تهران

سید مهدی ثمره هاشمی در گفتگو با مهر، انعقاد قرارداد 5 هزار میلیارد ریالی با اهداف تکمیل آبرسانی به پایتخت از طریق سد ماملو و همچنین یکسان سازی کیفیت آب شرب تهران خبر داد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آبفای کشور اظهار داشت: ‌احداث تصفیه‌ خانه‌های ششم و هفتم آب تهران و اجرای رینگ پایتخت از اقداماتی است که در خصوص یکسان سازی کیفیت آب شرب پایتخت در تمام نقاط شهر از طریق اختلاط و اتصال شبکه‌ها اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:‌ هم اکنون کیفیت آب شرب در مناطق مختلف تهران مناسب استاندارد بوده و تمام معیارهای بهداشتی برای همه مناطق تهران از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی با دقت مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به وجود حساسیت‌های بسیار بالا در ارتباط با کنترل کیفیت آب شرب و رعایت استانداردها بیان داشت: با اجرای جابجایی خطوط انتقال ابتکاراتی برای بهبود و کنترل کیفیت آب صورت می‌گیرد.

وی به این مطلب نیز اشاره کرد که با تکمیل پروژه آبرسانی به تهران وضعیت کیفیت آب در مناطق مختلف شهر یکسان خواهد شد و هم اکنون پروژه‌ها با سرعت در حال انجام است.