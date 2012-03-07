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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

نخست وزیر مالزی:

مردم سرنوشت کشور را تعیین می کنند/ دولت باید به اصلاحات متعهد باشد

مردم سرنوشت کشور را تعیین می کنند/ دولت باید به اصلاحات متعهد باشد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر مالزی با اشاره به فرا رسیدن مبارزات انتخاباتی در مالزی گفت که امسال شاهد اوج فعالیتهای سیاسی برای کسب آرای بیشتر هستیم، ولی در نهایت مردم سرنوشت کشور را تعیین می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، نجیب رزاق با اشاره به شعارهای انتخاباتی مخالفان دولت گفت: انقلابیگری گزینه مناسبی برای سرنوشت مالزی نیست و به جای این تندروی ها، باید راهکاری برای التزام دولتمردان به اجرای اصلاحات اندیشید.

نخست وزیر مالزی مخالفان برنامه اصلاحی اش تحت عنوان "مالزی واحد" را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: گروهی واپسگرا که می خواهند برنامه های دهه های پیش در کشور ادامه یابد و گروهی دیگر که برخاسته از موج اول اصلاحات اقتصادی و خواستار تغییرات انقلابی در ساختار سیاسی کشور هستند.

وی ضمن مخالفات با هر دو گروه افزود: در نهایت این مردم هستند که سرنوشت کشور را رقم می زنند و ما به این آزادی در کشورمان افتخار می کنیم.

کد مطلب 1554111

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