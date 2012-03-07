مردم سرنوشت کشور را تعیین می کنند/ دولت باید به اصلاحات متعهد باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، نجیب رزاق با اشاره به شعارهای انتخاباتی مخالفان دولت گفت: انقلابیگری گزینه مناسبی برای سرنوشت مالزی نیست و به جای این تندروی ها، باید راهکاری برای التزام دولتمردان به اجرای اصلاحات اندیشید.

نخست وزیر مالزی مخالفان برنامه اصلاحی اش تحت عنوان "مالزی واحد" را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: گروهی واپسگرا که می خواهند برنامه های دهه های پیش در کشور ادامه یابد و گروهی دیگر که برخاسته از موج اول اصلاحات اقتصادی و خواستار تغییرات انقلابی در ساختار سیاسی کشور هستند.

وی ضمن مخالفات با هر دو گروه افزود: در نهایت این مردم هستند که سرنوشت کشور را رقم می زنند و ما به این آزادی در کشورمان افتخار می کنیم.