به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی از برگزاری نخستین کنگره بین‌المللی ایمنی جاده‌ها 18 و 19 اسفندماه جاری در بیمارستان رضوی مشهد خبر داد.

سعید عبدالحسینی گفت: در این کنگره 50 متخصص و صاحب‌نظر از پنج قاره جهان و 400 شرکت‌کننده از داخل کشور حضور خواهند داشت.

عبدالحسینی با اشاره به مرگ و میر سالانه 20 هزار نفر بر اثر وقوع تصادفات در کشور افزود: در این کنگره اساتید صاحب‌نظر دنیا در زمینه‌های مختلف و مرتبط با موضوع حوادث ناشی از رانندگی و با هدف ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش آمار آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی اعلام کرد: سازمان بهداشت جهانی برای نخستین بار در نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در نخستین کنگره بین‌المللی ایمنی جاده‌ها در بیمارستان رضوی مشهد شرکت خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این کنگره از مجموع 100 مقاله پزشکی ارائه شده توسط شرکت کنندگان، 75 مقاله در قالب سخنرانی و پوستر ارائه می‌شوند.

توزیع 2 میلیون و 700 هزار برگه مسابقه فرهنگی در حرم رضوی

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از توزیع بیش از 2 میلیون و 700 هزار برگه مسابقه فرهنگی از ابتدای سال جاری تاکنون در حرم رضوی خبر داد.

حجت‌الاسلام‌ جلال حسینی اظهار داشت: این مسابقات ویژه عموم زائران بارگاه منور رضوی در سنین مختلف برگزار شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک‌صد عنوان مسابقه فرهنگی در مناسبت‌های مختلف در حرم برگزار شده است، اظهارداشت: بیش از 900 هزار نفر زائر و مجاور در این مسابقات شرکت کرده‌اند.

وی مسابقات؛ کبوتران حرم، نوای غربت، چشمه مهر، شمع محفل، عروج ملکوتی، عطر بیکران نیاز، تارهایی، اشراق نور، پیک بشارت، بانوی کرامت، زیارت محبوب، پیوندهای آسمانی، برکرانه مهر رضوی و بصیرت عاشورایی را برخی از مسابقات فرهنگی برگزار شده، عنوان کرد.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی یادآور شد: محل‌های توزیع دفترچه‌های سؤالات این مسابقات پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مستقر در صحن‌های حرم مطهر امام رضا(ع) و رواق دارالهدایه است.

ارائه خدمات فرهنگی به 500 کاروان زیارتی رضوی

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از 500 کاروان و گروه زیارتی خدمات ویژه فرهنگی در حرم رضوی ارائه شده است.

حجت‌الاسلام جلال حسینی افزود: بیش از 415 هزار زائر بارگاه منور رضوی از ویژه برنامه‌ها و خدمات فرهنگی که اداره امور فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت زائرین برای کاروان‌ها و گروه‌های زیارتی تدارک دیده، بهره‌مند شدند.

حسینی با بیان اینکه ویژه برنامه‌های فرهنگی از سوی بخش اردوهای زیارتی این معاونت هر روزه به مشتاقان کاروان‌های زیارتی خدمات ویژه ارائه شده، بیان کرد: برگزاری سخنرانی، مداحی، کارگاه‌های آداب زیارت، مناجات‌خوانی و قرائت زیارت از برنامه‌هایی است که به صورت زنده یا در قالب‌های صوتی و تصویری برای زائران گروهی بارگاه منور رضوی اجرا شده است.

فضایل زیارت امام رضا(ع) در کتاب "فضیلت باران"

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از چاپ و نشر کتاب "فضیلت باران" با هدف برسی فضایل زیارت امام رضا(ع) از سوی این معاونت خبر داد.

حجت‌الاسلام ‌جلال حسینی گفت: این کتاب توسط احمد مرادخانی، استادیار دانشکده علوم انسانی نوشته شده و از سوی اداره امور فرهنگی و غنی‌سازی آستان قدس رضوی تهیه و تدوین شده است.

وی اظهارداشت: از جمله آداب مسلمین که از پیامبر به ارث رسیده است، زیارت قبور به خصوص شهداء و اولیاء الهی است و شیعیان و عاشقان اهل‌بیت(ع) طی قرن‌ها متوالی تلاش کرده‌اند که این سنت نبوی را زنده نگه دارند و از نعمت عظمای ولایت و توسل و شفاعت محروم نمانند.

داروسازی ثامن موفق به اخذ رتبه اشتهار به کیفیت شد

شرکت داروسازی ثامن وابسته به سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی موفق به اخذ رتبه اشتهار به کیفیت یک ستاره بخش دارویی جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران شد.

از سوی شورای سیاست‌گذاری جایزه و معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مراسم اختتامیه دومین جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران، تقدیرنامه اشتهار به کیفیت یک ستاره، به مهندس مدیرعامل شرکت داروسازی ثامن اهدا شد.

همچنین داروسازی ثامن با انجام فرآیند خودارزیابی و تعریف 27 پروژه بهبود، مسیر تعالی سازمانی را به شکل مطلوب طی کرده و در راستای احراز سطوح بالاتر کیفیت در سال‌های آتی گام برمی‌دارد.

از مهمترین دستاوردهای رتبه اشتهار به کیفیت یک ستاره در بخش دارویی جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران، شناسایی و رفع نیازهای سلامت جامعه به صورت متوازن است.