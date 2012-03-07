یهودی‌ سازی قدس از راه تبلیغ کالاهای صهیونیستی تقبیح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست مونیتور، بنیاد اوقاف و میراث الاقصی طی بیانیه ای اعلام کرده است که مقامات اشغالگر صهیونیستی تلاش می کنند از طریق نهادهای دولتی از راه اقدامات تبلیغاتی شاخصه های اسلامی به ویژه مسجدالاقصی را از بین ببرند.

این بنیاد تأکید کرده است که انجام این اقدامات برای یهودی سازی مسجدالاقصی تهدیدی به این مسجد تلقی می شود.

این بیانیه می افزاید: رژیم صهیونیستی تلاش می کند اشغالگری خود را تقویت کرده و مسجدالاقصی را تسخیر کند و این نخستین باری نیست که از تصویر الاقصی برای تبلیغ کالاهای صهیونیستی استفاده می شود.

بنیاد اوقاف و میراث الاقصی تأکید کرده است: مسجدالاقصی متعلق به مسلمانان است، مسلمانان باید از قدس و مسجدالاقصی حمایت کنند و برای متوقف کردن این تجاوز فعالیت کنند.

