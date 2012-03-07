سایت اقامتی ویژه علاقمندان تجربه زندگی در میمند راه اندازی شد

مهناز اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: تمامی امکانات لازم برای میزبانی از مهمانان نوروزی در میمند فراهم شده است.

اشرفی گفت: کارگاه های تولید صنایع دستی و موزه های مردم شناسی، کودک و باستان شناسی طی ایام نوروز در میمند برپا می شود.

وی با بیان اینکه روستای میمند یکی از مظاهر تمدن غنی ایران است گفت: این روستا الگویی مناسب از نحوه زندگی و مفاهیم شهرسازی است.

این مسئول با اشاره به پویایی این روستا افزود: مردم میمند چهار ماه اول سال در دشت‌های پایین میمند، چهار ماه دوم را در آبادی‌های اطراف و باغات و چهار ماه سوم را در خانه‌های دستکنده این روستا ساکن هستند.

اشرفی گفت: تبادل حرارتی در خانه های صخره ای میمند باعث شده است که این خانه ها در تابستان خنک و در زمستان کاملا گرم باشند.