  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

اشرفی در گفتگو با مهر:

سایت اقامتی ویژه علاقمندان تجربه زندگی در میمند راه اندازی شد

سایت اقامتی ویژه علاقمندان تجربه زندگی در میمند راه اندازی شد

شهربابک - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه میراث فرهنگی میمند از راه اندازی سایت اقامتی ویژه علاقمندان تجربه زندگی در میمند خبر داد.

مهناز اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: تمامی امکانات لازم برای میزبانی از مهمانان نوروزی در میمند فراهم شده است.

اشرفی گفت: کارگاه های تولید صنایع دستی و موزه های مردم شناسی، کودک و باستان شناسی طی ایام نوروز در میمند برپا می شود.

وی با بیان اینکه روستای میمند یکی از مظاهر تمدن غنی ایران است گفت: این روستا الگویی مناسب از نحوه زندگی و مفاهیم شهرسازی است.

این مسئول با اشاره به پویایی این روستا افزود: مردم میمند چهار ماه اول سال در دشت‌های پایین میمند، چهار ماه دوم را در آبادی‌های اطراف و باغات و چهار ماه سوم را در خانه‌های دستکنده این روستا ساکن هستند.

اشرفی گفت: تبادل حرارتی در خانه های صخره ای میمند باعث شده است که این خانه ها در تابستان خنک و در زمستان کاملا گرم باشند.

کد مطلب 1554116

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها