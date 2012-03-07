هکرها توان کنترل ایستگاه فضایی را ندارند

به گزارش خبرگزارش مهر، دلیل اینکه پس از به سرقت رفتن کدهای کنترل ایستگاه فضایی بین المللی کسی تا کنون کنترل این ایستگاه را به دست نگرفته این است که کسی نمی تواند این کار را انجام دهد.

کلیدهای اصلی رایانه های این لابراتوار تحقیقاتی 100 میلیارد دلاری در مراکز کنترلی بر روی زمین است که اصلی ترین آنها در مرکز فضایی جانسون ناسا و دیگری در ایستگاهی در خارج از مسکو قرار گرفته است. ناسا همچنین مرکز کنترل پشتیبانی در مرکز پروازهای فضایی مارشال در اختیار دارد.

به گفته "ویلیام گرستنمایر" مدیر عملیات فضایی ناسا، لپ تاپ به سرقت رفته هیچ توانایی برای دستور دادن به ایستگاه فضایی نداشت، در واقع ناسا هیچ لپ تاپی ندارد که بتواند به ایستگاه فضایی بین المللی دستور بدهد، برای دستور دادن به این ایستگاه تنها باید در مرکز کنترل آن حضور داشت.

بر اساس گزارش دیسکاوری، گرستنمایر می گوید ناسا باید برای افزایش امنیت رایانه ای خود تلاش بیشتری داشته و برای افزایش ایمنی به کارهایی از قبیل رمزنویسی دیسکهای سخت، توجه بیشتر به استفاده از حافظه های قابل حمل و نرم افزارهای آلوده داشته باشد. به گفته وی هدف این نیست که برای هکرها رقابتی جدید به وجود بیاید، اما ایستگاه فضایی بین المللی در امنیت کامل به سر می برد.

گزارش دزدی لپ تاپ ناسا به کنگره آمریکا

پائول مارتین" بازرس کل ناسا در هفته گذشته به کنگره آمریکا گزارش کرد که لپ تاپی که سال گذشته از ناسا به سرقت رفته یکی از 48 ابزار متعلق به این سازمان بوده که در دوره سالهای 2009 تا 2011 ناپدید شده یا به سرقت رفته است. وی در گزارشی مکتوب اعلام کرد سرقت لپ تاپ ناسا در ماه مارچ 2011 منجر به از دست رفتن الگوریتمهایی شد که برای هدایت و کنترل ایستگاه فضایی بین المللی به کار گرفته می شوند. دیگر اطلاعات به سرقت رفته حاوی کدهای امنیتی و اطلاعاتی حساس درباره برنامه های "کانستلیشن" و "اوریون" بوده اند.

بر اساس این گزارش ناسا در دوره زمانی 2010 تا 2011 در حدود پنج هزار و 408 مورد رویداد امنیتی رایانه ای را گزارش کرده است که در میان آنها نصب شدن نرم افزارهای مخرب و یا دسترسی افراد غیر مجاز به سیستمهای رایانه ای به چشم می خورد. به گفته مارتین هکرهای ماهر و حرفه ای می توانند به واسطه این اطلاعات آسیبهای جدی به عملیات ناسا وارد آورند.

مارتین توجه ویژه کنگره را به روند کند رمزگذاری لپ تاپهای ناسا و کمبود کنترل امنیتی IT در این سازمان جلب کرد. این گزارش در ادامه گزارشی منتشر شده است که از به سرقت رفتن یا ناپدید شدن بیش از 500 قطعه از صخره های ماه، شهاب سنگها، دنباله دارها و دیگر مواد فضایی از سال 1970 تا به حال خبر می دهد. در این گزارش عنوان شده که ناسا باید کنترل و نظارت بیشتری بر 26 هزار نمونه که به دانشمندان و موزه های مختلف قرض داده داشته باشد.

بر اساس گزارش میل آنلاین، موارد زیادی مشاهده شده اند که نمونه های فضایی که توسط ناسا به دانشمندان یا موزه ها قرض داده شده اند، پس از ده ها سال هنوز به ناسا بازگردانده نشده اند.